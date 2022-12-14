Отключения электричества в Мярьямаа: в первый раз оно сразу вернулось, теперь ждем в темноте

«Я вернулась домой около 18:00 и какое-то время стояла у входной двери, разговаривая с соседом. Через некоторое время я увидела, что все дома, которые были видны вокруг, потемнели», – рассказывает жительница Мярьямаа Янне.

Это означало, что фоно-замок на входной двери, чтобы попасть в квартиру, уже не работал. «К счастью, другой сосед пришел проверить, не отключилось ли электричество у всех, и впустил меня».

Через какое-то время снова включили электричество. «Думали, что теперь все будет хорошо. Мы продолжили заниматься своими обычными делами». Но веселье длилось недолго, и электричество снова отключилось. «Что мне делать в такой ситуации с двумя детьми? Нужно искупать полугодовалого, как-то развлечь двухлетку. Была совершенно не готова к этому».

По информации Elektrilevi, в среду вечером в Мярьямаа произошло крупное отключение электроэнергии, которое затронуло более 1700 домохозяйств.

В среду вечером в Мярьямаа без электричества остались более 1700 домохозяйств. Фото: Elektrilevi kodulehekülg