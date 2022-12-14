Эффективно и просто: как нужно стирать постельное белье: вы точно этого не знали

Как стирать постельное белье: общие правила

Постирать объемное, тяжелое постельное белье теперь можно легким нажатием кнопки. Но прежде чем загрузить наволочки, простыни и пододеяльники в барабан и нажать эту кнопку, важно соблюсти определенные правила. Они следующие:

стирку цветного и белого постельного белья совмещать нельзя, комплекты обязательно разделяются. В противном случае о белоснежной ткани можно забыть навсегда: полиняет;

следует разделить комплекты из разных видов тканей;

перед загрузкой в барабан белье следует вывернуть наизнанку (цветные комплекты выворачиваются обязательно);

детские вещи, особенно грудничковые, стирать отдельно от взрослых;

нельзя перегружать барабан стиральной машины. Допустимый вес сухого белья указан производителем в инструкции, вес одного взрослого комплекта – примерно 2 кг.

В любом случае, чем больше места останется в барабане, тем выше окажется качество стирки. Если объем рабочей камеры – 7 кг, не нужно пытаться постирать сразу три комплекта. Двух более чем достаточно.

Как стирать постельное белье в стиральной машине

Выбор программы зависит от двух основных факторов: вида полотна и степени загрязненности комплекта. Белье шьется из натуральных, смешанных и синтетических волокон, которые требуют и разной температуры воды при стирке, и разного режима отжима.