С появлением бытовых стиральных машин-автоматов в жизни женщин наступила новая счастливая эра. Чудо-помощница все делает сама: замачивает, стирает, удаляет пятна, полощет и отжимает. Как стирать постельное белье в стиральной машине? Чтобы получить превосходный результат, нужно знать правила и важные нюансы, пишет Wday.
Эффективно и просто: как нужно стирать постельное белье: вы точно этого не знали
Как стирать постельное белье: общие правила
Постирать объемное, тяжелое постельное белье теперь можно легким нажатием кнопки. Но прежде чем загрузить наволочки, простыни и пододеяльники в барабан и нажать эту кнопку, важно соблюсти определенные правила. Они следующие:
- стирку цветного и белого постельного белья совмещать нельзя, комплекты обязательно разделяются. В противном случае о белоснежной ткани можно забыть навсегда: полиняет;
- следует разделить комплекты из разных видов тканей;
- перед загрузкой в барабан белье следует вывернуть наизнанку (цветные комплекты выворачиваются обязательно);
- детские вещи, особенно грудничковые, стирать отдельно от взрослых;
- нельзя перегружать барабан стиральной машины. Допустимый вес сухого белья указан производителем в инструкции, вес одного взрослого комплекта – примерно 2 кг.
В любом случае, чем больше места останется в барабане, тем выше окажется качество стирки. Если объем рабочей камеры – 7 кг, не нужно пытаться постирать сразу три комплекта. Двух более чем достаточно.
Как стирать постельное белье в стиральной машине
Выбор программы зависит от двух основных факторов: вида полотна и степени загрязненности комплекта. Белье шьется из натуральных, смешанных и синтетических волокон, которые требуют и разной температуры воды при стирке, и разного режима отжима.
Чтобы понять, при какой температуре стирать постельное белье, нужно выяснить вид ткани. Для пошива комплектов используются лен, бязь, хлопок, сатин, шелк, микрофибра, бамбуковое полотно, перкаль, поплин, фланель.
Рекомендации по стирке производитель обязан дать на специальных ярлычках, вшитых в бельевой шов. Если по каким-то причинам информации нет, то при выборе температурного режима следует пользоваться общими правилами:
- полотно из натурального льна или белого хлопка с высокой степенью загрязнения стирается при температуре 90°C;
- если хлопковая ткань окрашена, достаточно 40°C;
- фланель стирается при 40-60°С;
- для шелка, 3D-ткани, синтетики температура должна быть не выше 30°C;
- натуральное бамбуковое волокно отстирывается при 40°C.
От состава ткани зависит, какую программу стирки выбрать. Как стирать постельное белье и нужно ли его замачивать? Если оно белое и сильно загрязнено, замачивание обязательно. В противном случае белье будет застирываться все больше и постепенно приобретет серый цвет. Машинки-автоматы снабжены функцией замачивания или предварительной стирки, которыми обязательно нужно пользоваться.
Режимы стирки выбираются в соответствии с видом материала и указаниями на управляющей панели машинки. Комплекты из хлопка и льна стирают на соответствующей программе «Хлопок» либо в любом стандартном режиме с отжимом от 900 до 1200 оборотов.
Для шелка, бамбуковой и 3D-ткани, поплина нужны деликатный режим и отжим на низких оборотах от 400 до 600 единиц. Соответствующий режим выбирают для синтетики, скорость оборотов – от 400 до 800 единиц. Деликатные и синтетические ткани не замачивают.
Чтобы эффективно постирать любое постельное белье, нужно разобраться в его составе и выполнить общие правила стирки. Простыни и пододеяльники всегда будут выглядеть превосходно и прослужат долго.