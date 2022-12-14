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СМОТРИ ⟩ Первая ракетка Эстонии и ее подруга-телеведущая наслаждаются отдыхом в люксовом Дубае

Limon.ee
Первая ракетка Эстонии и ее подруга-телеведущая наслаждаются отдыхом в люксовом Дубае
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Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт и телеведущая Кейли Сюкияйнен покинули родную страну и наслаждаются приятным отдыхом в Дубае, пишет Elu24.

С ключевым словом «Дубай» первая ракетка Эстонии Анетт Конатвейт делится в своем аккаунте в Instagram подборкой забавных фотографий из жаркого и солнечного города, где она проводит свободное время со своей подругой Кейли Сюкияйнен.

Помимо прочего, они посетили и музей будущего. «10/10. Однозначно рекомендую!» – отмечает Анетт.

«Прокрутите до последней фотографии, где мы раскрываем секрет того, как нам удалось стать такими красивыми», – добавляет Кейли, делясь своими фотографиями.

Несколько недель назад подруги наслаждались прекрасной зимней погодой на рождественской ярмарке в Таллинне. «Готовимся к месяцу, котором родилась Анетт и, конечно же, к Рождеству», – написала Кейли, комментируя прекрасные кадры.

Подруги уже привыкли к приключениям вместе. Например, во время финала WTA в Мексике в прошлом году они совмещали спорт с отдыхом, наслаждаясь прелестями Гвадалахары.

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