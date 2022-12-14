СМОТРИ ⟩ Первая ракетка Эстонии и ее подруга-телеведущая наслаждаются отдыхом в люксовом Дубае

С ключевым словом «Дубай» первая ракетка Эстонии Анетт Конатвейт делится в своем аккаунте в Instagram подборкой забавных фотографий из жаркого и солнечного города, где она проводит свободное время со своей подругой Кейли Сюкияйнен.

Помимо прочего, они посетили и музей будущего. «10/10. Однозначно рекомендую!» – отмечает Анетт.

«Прокрутите до последней фотографии, где мы раскрываем секрет того, как нам удалось стать такими красивыми», – добавляет Кейли, делясь своими фотографиями.

Несколько недель назад подруги наслаждались прекрасной зимней погодой на рождественской ярмарке в Таллинне. «Готовимся к месяцу, котором родилась Анетт и, конечно же, к Рождеству», – написала Кейли, комментируя прекрасные кадры.