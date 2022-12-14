Блогер режет и сжигает люксовые сумки, чтобы выяснить, сколько они должны стоить на самом деле

Он также отметил, что многие бренды, например, Prada, Louis Vuitton, Chanel, используют пластиковое покрытие для защиты от царапин, что ему не нравится, так как это скрывает естественную фактуру и делает материалы разных брендов абсолютно похожими.

Блогер также дал несколько советов, следуя которым обычный человек сможет понять, хорошая ли перед ним кожа или нет.

«Прикоснитесь к ней – натуральная кожа приятна на ощупь, в отличие от сильно обработанных или искусственных аналогов, которые кажутся мертвыми и пластичными. Понюхайте, есть ли землистые приятные тона, вещи более низкого сорта обычно издают химический запах. Прочтите описание: бренды и мастера, уделяющие особое внимание коже, не могут перестать говорить о ней. Ищите такие слова, как анилин, полуанилин, full grain (термин, означающий сохраненную структуру поверхности. – Прим.ред.), top grain (кожа, полученная из верхнего слоя шкуры животного, но, в отличие от кожи full grain, ее поверхность скоблится, шлифуется. – Прим.ред.), растительное дубление, напа, овечья кожа и так далее. Кожа не дешевая, но и не астрономически дорогая. Если вы видите очень высокую цену, то знайте, что это за статус, а не за кожу», – поделился Волкан.

Йылмаз переехал из Турции в США в 2009 году и сначала работал водителем такси в Чикаго, чтобы платить за квартиру. В 2015 году он получил степень MBA в Иллинойсском университете. Затем он женился, переехал в Даллас и основал семейный бизнес по производству кожгалантереи Pegai, который сегодня и является его основной работой.

Статью The Cut обсуждают и в телеграм-каналах. «Вкусовщина. В твердых покрытиях свой прикол, та же Chanel суперприлично выглядит годами, как и Hermès с крупным зерном. Не всем заходят мягкие тряпочки. Prada царапается, сумки вроде Marni очень классные, но разваливаются довольно быстро. YSL ничего», – прокомментировали в «Антиглянце».