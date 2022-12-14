Блогер режет и сжигает люксовые сумки, чтобы выяснить, сколько они должны стоить на самом деле
Ради этого мастер нещадно их режет и сжигает, чтобы подтвердить свои выводы наглядно. На его аккаунт @TannerLeatherstein подписаны 575 тысяч подписчиков, а всего его видео уже набрали 4,5 миллиона лайков.
Волкан отмечает, что «хочет дать представление о продукте с точки зрения кожи и мастерства». Большинство вещей новые и куплены специально для вскрытия. Ролик о кошельке Chanel за 1200 долларов, который, по оценкам блогера, на самом деле должен стоит около 90 долларов, набрал более 2 миллиона просмотров.
@tanner.leatherstein CHANEL wallet, is it worth it? ✂️#chanel #chanelwallet #chanelshopping #fashionreview #luxuryfashion #leather #leathertok #designerfashion #unboxing #luxuryunboxing #luxuryshopping #chanelfashion #chaneladdict #luxuryshopping #chaneltok #luxurytok #womensfashion #luxurylife #fyp ♬ original sound - Tanner Leatherstein
Бренд, который, по мнению Волкана, стоит своих денег – Bottega Veneta. «Они действительно делают ставку на минимально обработанную и натуральную чистую кожу, не прячась за той стандартизацией, которую можно воспроизводить практически безгранично. Они действительно работают на высоком уровне. Я оценивал разные товары, и в каждом из них выбор кожи был одинаковым», – отметил Йылмаз в интервью изданию. При этом он признался, что одну маленькую сумочку от Bottega Veneta он даже так и не решился уничтожить во время своих экспериментов.
Блогер также рассказал, что его уже узнают в магазинах, а в Hermès ему даже не продали ничего, кроме кошелька стоимостью 500 долларов, объяснив это тем, что на складе нет товара. Все вещи Йылмаз покупает на свои деньги: заказывает через интернет или покупает в бутиках.
Он также отметил, что многие бренды, например, Prada, Louis Vuitton, Chanel, используют пластиковое покрытие для защиты от царапин, что ему не нравится, так как это скрывает естественную фактуру и делает материалы разных брендов абсолютно похожими.
Блогер также дал несколько советов, следуя которым обычный человек сможет понять, хорошая ли перед ним кожа или нет.
«Прикоснитесь к ней – натуральная кожа приятна на ощупь, в отличие от сильно обработанных или искусственных аналогов, которые кажутся мертвыми и пластичными. Понюхайте, есть ли землистые приятные тона, вещи более низкого сорта обычно издают химический запах. Прочтите описание: бренды и мастера, уделяющие особое внимание коже, не могут перестать говорить о ней. Ищите такие слова, как анилин, полуанилин, full grain (термин, означающий сохраненную структуру поверхности. – Прим.ред.), top grain (кожа, полученная из верхнего слоя шкуры животного, но, в отличие от кожи full grain, ее поверхность скоблится, шлифуется. – Прим.ред.), растительное дубление, напа, овечья кожа и так далее. Кожа не дешевая, но и не астрономически дорогая. Если вы видите очень высокую цену, то знайте, что это за статус, а не за кожу», – поделился Волкан.
@tanner.leatherstein Gucci Dionysus deconstruction (no talking) #gucci #guccibag #dionysus #guccifashion #handbag #luxurybag #luxuryhandbag #luxuryfashion #bagtok #luxurytok ♬ original sound - Tanner Leatherstein
Йылмаз переехал из Турции в США в 2009 году и сначала работал водителем такси в Чикаго, чтобы платить за квартиру. В 2015 году он получил степень MBA в Иллинойсском университете. Затем он женился, переехал в Даллас и основал семейный бизнес по производству кожгалантереи Pegai, который сегодня и является его основной работой.
Статью The Cut обсуждают и в телеграм-каналах. «Вкусовщина. В твердых покрытиях свой прикол, та же Chanel суперприлично выглядит годами, как и Hermès с крупным зерном. Не всем заходят мягкие тряпочки. Prada царапается, сумки вроде Marni очень классные, но разваливаются довольно быстро. YSL ничего», – прокомментировали в «Антиглянце».
Там также не согласились с мнением Йылмаза о том, что люди мечтают о более натуральных фактурах: ««Люди хотят больше натуральных материалов, как натуральное дерево». Какие люди? Люди в огромном количестве мечтают о Chanel Caviar (наименование телячьей кожи, используемой брендом. – Прим. ред.)», – отметили в канале.