ГОРЯЧО! ⟩ Ким Кардашьян засветила формы в мокром белом купальнике

Кардашян позировала в воде, засветив формы под мокрой тканью купальника. Модель показала себя со всех сторон, демонстрируя бюст и ягодицы.

Напомним, Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.