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ГОРЯЧО! ⟩ Ким Кардашьян засветила формы в мокром белом купальнике

Limon.ee
Ким Кардашьян засветила формы в мокром белом купальнике
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Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян. Фото: MARIO ANZUONI

41-летняя американская модель Ким Кардашян 13 декабря разместила в Instagram снимки, для которых позировала в белом бикини, пишет Gordonua.

Кардашян позировала в воде, засветив формы под мокрой тканью купальника. Модель показала себя со всех сторон, демонстрируя бюст и ягодицы.

«Горячо»,

«Не пости это, пожалуйста»,

– комментируют горячие фото звезды.

Напомним, Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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