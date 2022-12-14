Власти решили не только приучить молодое поколение к здоровому образу жизни, но и сэкономить бюджет на лечении заболеваний, вызванных курением. Как сообщает агентство Reuters, неожиданный закон был принят в Новой Зеландии. Парламент страны уточняет, что табак будет запрещено продавать людям, родившимся после 1 января 2009 года, пишет Супер.
В этой стране официально запретили продавать сигареты
В этой стране официально запретили продавать сигареты
Цель нововведения вполне ясна. Как отмечается на сайте правительства Новой Зеландии, власти стремятся таким образом предотвратить приобщение молодежи к курению и сделать табачные изделия менее привлекательными. Нарушение нового запрета и впрямь выглядит не очень заманчиво, ведь штраф за него составит до 95 тысяч долларов.
Формально законопроект, принятый парламентом, должен быть одобрен генерал-губернатором страны.
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