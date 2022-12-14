В этой стране официально запретили продавать сигареты

Власти решили не только приучить молодое поколение к здоровому образу жизни, но и сэкономить бюджет на лечении заболеваний, вызванных курением. Как сообщает агентство Reuters, неожиданный закон был принят в Новой Зеландии. Парламент страны уточняет, что табак будет запрещено продавать людям, родившимся после 1 января 2009 года, пишет Супер.