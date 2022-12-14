67-летний актер предусмотрителен. Издание RadarOnline выяснило, что завещание Брюс Уиллис написал еще много лет назад, но корректировать документ все же пришлось – в 2009 году, после свадьбы с фотомоделью Эммой Хеминг и за несколько дней до того, как актеру сообщили о диагнозе. Однако переживать многочисленным членам семьи «крепкого орешка» не из-за чего: его общее состояние оценивается в 250 миллионов долларов, пишет Супер.
Кому достанется 250-миллионное наследство тяжелобольного Брюса Уиллиса
Кому достанется 250-миллионное наследство тяжелобольного Брюса Уиллиса
Правда, своим старшим дочерям – 34-летней Румер, 31-летней Скаут и 28-летней Талуле – голливудский актер завещал относительно немного: по миллиону долларов каждой. Инсайдер издания объяснил такое решение: Брюс считает, что и без того всю жизнь финансово обеспечивал девочек. А они, в свою очередь, уже довольно успешны в шоу-бизнесе и в деньгах не нуждаются. К тому же бывшая жена Деми Мур без гроша дочерей не оставит: на ее счету 200 миллионов долларов.
Большая часть состояния записана на нынешнюю жену Брюса – Эмму Хеминг – и их двух дочерей – 10-летнюю Мейбл и 8-летнюю Эвелин. И предпосылок споров из-за такого решения главы семейства нет. Жены и дети актера проводят много времени вместе и периодически публикуют общие фотографии.
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