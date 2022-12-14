Кому достанется 250-миллионное наследство тяжелобольного Брюса Уиллиса

Правда, своим старшим дочерям – 34-летней Румер, 31-летней Скаут и 28-летней Талуле – голливудский актер завещал относительно немного: по миллиону долларов каждой. Инсайдер издания объяснил такое решение: Брюс считает, что и без того всю жизнь финансово обеспечивал девочек. А они, в свою очередь, уже довольно успешны в шоу-бизнесе и в деньгах не нуждаются. К тому же бывшая жена Деми Мур без гроша дочерей не оставит: на ее счету 200 миллионов долларов.