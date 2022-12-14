Видео с девочкой, использующей сумку Bolt Food в качестве школьного рюкзака, веселит многих пользователей социальной сети TikTok. «Когда работодатели требуют от 18-летнего 10-летний опыт работы», – в шутку комментирует один из них, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Из школы сразу на работу!» Видео, на котором ребенок использует сумку Bolt Food в качестве рюкзака, становится вирусным в TikTok
«Из школы сразу на работу!» Видео, на котором ребенок использует сумку Bolt Food в качестве рюкзака, становится вирусным в TikTok
«Из школы сразу на работу, свободного времени нет», – пишет один пользователь TikTok под популярным видео, где дети спешат выйти из школы. Однако одна девочка отличается от других детей – на ее спине вместо обычного рюкзака сумка Bolt Food. Опубликованное днем ранее видео, снятое, по-видимому, в Эстонии, посмотрели более 800 000 раз. Представитель Bolt также подтвердил, что сумка зарегистрирована на курьера, работающего в Эстонии.