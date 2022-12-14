ВИДЕО ⟩ «Из школы сразу на работу!» Видео, на котором ребенок использует сумку Bolt Food в качестве рюкзака, становится вирусным в TikTok

«Из школы сразу на работу, свободного времени нет», – пишет один пользователь TikTok под популярным видео, где дети спешат выйти из школы. Однако одна девочка отличается от других детей – на ее спине вместо обычного рюкзака сумка Bolt Food. Опубликованное днем ​​ранее видео, снятое, по-видимому, в Эстонии, посмотрели более 800 000 раз. Представитель Bolt также подтвердил, что сумка зарегистрирована на курьера, работающего в Эстонии.

Видео, в котором в качестве фоновой музыки добавлена ​​музыкальная тема из игры GTA San Andreas, понравится многим. «Из роддома сразу на работу», – пишут в комментариях. «Надо же как-то зарабатывать», – обращает внимание другой. «Где мой заказ из McDonalds?» – спрашивает третий. Однако некоторые говорят, что это просто рюкзак мечты. Пользователи также обращают внимание на требования работодателей, поэтому трудовая жизнь должна начинаться уже в начальной школе. «Когда работодатели просят 18-летнего подростка иметь 10-летний опыт работы», – говорит один из них.