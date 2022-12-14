На минувших выходных популярный актер Русского театра и фотохудожник Александр Ивашкевич представил свою экспозицию «Силуэт в интерьере». Фотохудожнику удалось подчеркнуть индивидуальность и внутренний свет каждой из моделей, а ведь многие из них – обычные женщины, которых он случайно встретил в Таллинне и пригласил на съемку.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Эту девушку я встретил на рынке, ту – в кафе»: Александр Ивашкевич фотографирует жительниц Таллинна так, что дух захватывает
Фотовыставка Александра Ивашкевича уютно устроилась в замке Фалль в Кейла-Йоа. Ранее «Силуэт в интерьере» уже выставлялся в столичной студии Тауно Кангро, теперь он дополнился свежими работами и получил новое дыхание.
Старинные стены замка очень идут портретам, которые больше похожи на живописные картины из прошлого, чем на фотографии из современной реальности. Плавность линий, грация обнаженного женского тела – снимки завораживают зрителей, заставляют подолгу стоять у каждой фотографии. «Я большой сторонник отсутствия пошлости в подобных работах, и мне кажется, что мне удалось», – отмечает автор.
«Эту девушку я нашел на рынке, она что-то продавала. Эта девушка принесла мне кофе в кафе, а я ей предложил сфотографироваться. Есть просто люди с улицы, есть актеры, есть артисты из Русского театра Эстонии», – рассказывает о героинях своих работ Александр Ивашкевич.
Фотохудожник раскрывает нам маленький секрет: «Больше всего мне нравится фотографировать детей и мужчин, но их у меня мало, потому что мало кто знает, что я фотографирую».
Все экспонаты на выставке имеют сюжет и будто рассказывают зрителю какую-то увлекательную историю. Хотите узнать, почему работа с обнаженной натурщицей, которую Александр Ивашкевич встретил в Таллинне на рынке, называется «Любопытный воробей»? Смотрите видеоинтервью с фотохудожником вверху новости!
«Красота мир не спасет в том понимании, в котором сейчас ее мир являет. Красота нынешняя – она, скорее всего, раздражает, – размышляет Александр Ивашкевич. – Истинная красота – она во внутренней степенности, она во внутренней мудрости. Потому что сейчас человек разболтан очень, а человек силен лишь тогда, когда он целен. К этому сложно прийти, над этим нужно работать. Человечество приучило себя к мысли, что работа – это рабство, это что – я обязан кому-то? Все хотят получать много денег и ничего не делать.
А ведь красота – она в мыслях, она в поступках. Тело – это последнее из того, что может мир сделать лучше. Тело – оно просто носит наши мечты. Тело – это костюм нашей души…»