БЕРИТЕ ЛОПАТЫ В РУКИ! ⟩ Жительница Виймси убрала снег на автобусной остановке. «Один за всех и все за одного!»

«Знакомое чувство. Я только что сделала такую ​​же тренировку», – пишет Сигне под постом Гретхен и делится фотографией дороги, которую она сама очистила от снега.

Расчищенная жительницей дорога. Фото: Erakogu

Пост также прокомментировал заместитель волостного старейшины Виймси Алар Мик, который выражает благодарность Гретхен и Сигне и признает, что в настоящее время существуют проблемы с содержанием автобусных остановок. «Большое спасибо! У нас действительно проблемы с содержанием автобусных остановок, и за это мы сделали вычет 1900 евро партнеру по содержанию дорог. Надеемся, что это будет мотивировать работать более эффективно в будущем. Мы благодарны от всего сердца людям, которые с заботой и доброй волей помогли волости. Поклон вам! Вы – настоящие примеры для всего общества», – говорит Мик.

«Одни ноют, другие делают», – говорит Ингрид, оставившая комментарий к посту. В группах разных районов и городов в социальных сетях много постов на тему снега. Под некоторыми публикациями разгорелись споры, так как одни считают, что дорогу должны расчищать сами люди, а другие говорят, что это обязанность города.

Призыв: создадим команду волонтеров с лопатами!

В группе жителей таллиннского района Кристийне в Facebook активная гражданка Ханна вчера обратилась с призывом очистить от снега некоторые общественные места.

Призыв почистить снег. Фото: Ekraanitõmmis.

«Моя цель состояла в том, чтобы заставить людей замечать и думать». Ханна рассказала Elu24, что в экстремальных ситуациях довольно часто приходится самому что-то сделать, вместо того, чтобы ждать спасателей. «Несколько мест, очень мало людей с лопатами. Я специально никого не приглашала в одно место», – говорит она. Ханна сама убирала автобусную остановку Koolimaja.