В социальных сетях много жалоб на неочищенные от снега дороги. Гретхен, жительница Виймси, взяла лопату и очистила автобусную остановку от снега. «Немного убрала снег на автобусных остановках Randvere keskus, чтобы детям было приятнее ехать в школу и домой», – говорит предприимчивая женщина, пишет Elu24.
БЕРИТЕ ЛОПАТЫ В РУКИ! ⟩ Жительница Виймси убрала снег на автобусной остановке. «Один за всех и все за одного!»
Вчера мы писали о том, как почтальон в пять утра взял лопату для снега и расчистил путь к почтовому ящику. Только после этого он вернулся за почтой и положил ее в почтовый ящик. Доброта почтальона привлекла к себе большое внимание, а хозяйка дома, дорога которого была расчищена, была ему особенно благодарна. «Особенно сегодня и в такую погоду приятно обнаружить, что дорога чистая», – сказала благодарная жительница Виймси.
Гретхен Теппан пишет в группе Viimsilased в Facebook, что решила сама почистить занесенную снегом автобусную остановку. «Я подумала что, может быть, я вдохновлю кого-то этим инициативным постом. Всегда можно пожаловаться, что снег не убран. Я благодарна за то, что улица Таммнеэме расчищена, и автобусы и автомобили могут передвигаться», – говорит Гретхен.
«Поскольку я тоже ездила на работу на автобусе, а ждать на остановке у дороги было невозможно из-за того, что остановку завалило большим большим количеством снега, приходилось стоять прямо на дороге. А возвращаясь домой приходилось нырять в сугроб, выходя из автобуса. Если видите какую-то проблему – помогите! Добираясь домой, я немного поработала лопатой для снега, и теперь другим жителям приятнее ждать автобус и выходить из него», – пишет Гретхен и добавляет: «Немного убрала снег на автобусных остановках Randvere keskus, чтобы детям было приятнее ехать в школу и домой. Один за всех и все за одного! И мир станет лучше. Спокойного и безопасного пути!»
«Знакомое чувство. Я только что сделала такую же тренировку», – пишет Сигне под постом Гретхен и делится фотографией дороги, которую она сама очистила от снега.
Пост также прокомментировал заместитель волостного старейшины Виймси Алар Мик, который выражает благодарность Гретхен и Сигне и признает, что в настоящее время существуют проблемы с содержанием автобусных остановок. «Большое спасибо! У нас действительно проблемы с содержанием автобусных остановок, и за это мы сделали вычет 1900 евро партнеру по содержанию дорог. Надеемся, что это будет мотивировать работать более эффективно в будущем. Мы благодарны от всего сердца людям, которые с заботой и доброй волей помогли волости. Поклон вам! Вы – настоящие примеры для всего общества», – говорит Мик.
«Одни ноют, другие делают», – говорит Ингрид, оставившая комментарий к посту. В группах разных районов и городов в социальных сетях много постов на тему снега. Под некоторыми публикациями разгорелись споры, так как одни считают, что дорогу должны расчищать сами люди, а другие говорят, что это обязанность города.
Призыв: создадим команду волонтеров с лопатами!
В группе жителей таллиннского района Кристийне в Facebook активная гражданка Ханна вчера обратилась с призывом очистить от снега некоторые общественные места.
«Моя цель состояла в том, чтобы заставить людей замечать и думать». Ханна рассказала Elu24, что в экстремальных ситуациях довольно часто приходится самому что-то сделать, вместо того, чтобы ждать спасателей. «Несколько мест, очень мало людей с лопатами. Я специально никого не приглашала в одно место», – говорит она. Ханна сама убирала автобусную остановку Koolimaja.
Рената, оставившая комментарий, предлагает, чтобы на каждой остановке была лопата, чтобы, если кому-то станет скучно и холодно в ожидании автобуса, можно было сделать что-то полезное. Однако проблема в том, что рано или поздно лопаты пропадут с автобусных остановок. «Среди жителей Эстонии есть вандалы и воры, которые тут же утащат эти лопаты», – говорит она.