Известный российский астролог Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака волшебный период. Чудесное время начнется 14 декабря и продлится до конца 2022 года, передает TopNews.
Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака «время чудес» с 14 декабря
Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака «время чудес» с 14 декабря
Первый из этих знаков – Дева. Представителям знака стоит приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит их в вихре радостных перемен. На работе может навалиться множество дел, но те, кто с ними справится, получат достойную награду. Ближе к 27 декабря труды окупятся: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.
На вершину блаженства попадут Весы, обещает астролог. Звезды будут благоволить им в делах любовных. Весы-одиночки встретят человека, который сумеет перевернуть их жизнь, и если они окажутся готовы к компромиссам, то знакомство перерастет в бурный роман. Семейные Весы переведут отношения на новый уровень доверия и понимания.
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