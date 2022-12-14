Ср, 14.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака «время чудес» с 14 декабря

Limon.ee
Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака «время чудес» с 14 декабря
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Shutterstock

Известный российский астролог Павел Глоба пообещал двум знакам Зодиака волшебный период. Чудесное время начнется 14 декабря и продлится до конца 2022 года, передает TopNews.

Первый из этих знаков – Дева. Представителям знака стоит приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит их в вихре радостных перемен. На работе может навалиться множество дел, но те, кто с ними справится, получат достойную награду. Ближе к 27 декабря труды окупятся: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.

На вершину блаженства попадут Весы, обещает астролог. Звезды будут благоволить им в делах любовных. Весы-одиночки встретят человека, который сумеет перевернуть их жизнь, и если они окажутся готовы к компромиссам, то знакомство перерастет в бурный роман. Семейные Весы переведут отношения на новый уровень доверия и понимания.

Ключевые слова
Наверх