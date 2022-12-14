Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака «время чудес» с 14 декабря

Первый из этих знаков – Дева. Представителям знака стоит приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит их в вихре радостных перемен. На работе может навалиться множество дел, но те, кто с ними справится, получат достойную награду. Ближе к 27 декабря труды окупятся: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.