ФОТО ⟩ Жан-Клод Ван Дамм засветился в вышиванке на закарпатском курорте

В публикации говорится, что Жан-Клод побывал в дендропарке и Оздоровительном центре «Ирис». Кроме того, он занимался в тренажерном зале, пил кремниевую воду в бювете и ознакомился с историей Купели в Галерее истории. В Сети уже появились первые фото с отдыха знаменитости в Украине. На одном из кадров Ван Дамм позировал в вышиванке.