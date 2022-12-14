Американский актер Жан-Клод Ван Дамм посетил Украину. 62-летняя кинозвезда решил отдохнуть в одном из санаторных комплексов Закарпатской области – Дереновской Купеле. Об этом сообщается на официальной странице курортного отеля в Facebook.
ФОТО ⟩ Жан-Клод Ван Дамм засветился в вышиванке на закарпатском курорте
Жан-Клод Ван Дамм засветился в вышиванке на закарпатском курорте
В публикации говорится, что Жан-Клод побывал в дендропарке и Оздоровительном центре «Ирис». Кроме того, он занимался в тренажерном зале, пил кремниевую воду в бювете и ознакомился с историей Купели в Галерее истории. В Сети уже появились первые фото с отдыха знаменитости в Украине. На одном из кадров Ван Дамм позировал в вышиванке.
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