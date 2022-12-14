Керсти Кальюлайд объяснила, почему больше никогда не хочет быть президентом Эстонии

«Хорошая политика у нас сейчас бездомна. Рийгикогу не является местом, где ведется достойная политика. И если ты всего лишь один из игроков на поле, то всё, что ты говоришь, лишь конкурентная борьба. А когда ты немного удаляешься от игрового поля, тогда у тебя появляется возможность комментировать эту игру. И мне кажется, что политика Эстонии нуждается в таких людях», - отвечает Кальюлайд на вопрос, почему она больше не хочет становиться президентом Эстонии.

По словам Керсти Кальюлайд, ее календарь по-прежнему загружен даже после завершения срока президентства. Кроме того, о ней сейчас пишется книга, пишет Elu24.

Между автором произведения Даниэлем Ваариком и экс-президентом Эстонии сохранялась дистанция, но книга всё же вышла в ходе их активного сотрудничества. «Мне кажется, что Даниель - более чувственная натура, и, быть может, именно поэтому я не совсем смогла прочувствовать первую главу книги обо мне, - говорит экс-президент, для который все люди равны. - Те вещи, которые говорила я, могли ему слышаться на 50 процентов громче, чем голос любого другого гражданина Эстонии».