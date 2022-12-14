«Я считаю, что в эстонской политике много вещей, которые могли бы стать лучше», - откровенно заявила экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд во вторник в программе Ringvaade. Второй раз становиться президентом ЭР она не хочет.
Керсти Кальюлайд объяснила, почему больше никогда не хочет быть президентом Эстонии
«Хорошая политика у нас сейчас бездомна. Рийгикогу не является местом, где ведется достойная политика. И если ты всего лишь один из игроков на поле, то всё, что ты говоришь, лишь конкурентная борьба. А когда ты немного удаляешься от игрового поля, тогда у тебя появляется возможность комментировать эту игру. И мне кажется, что политика Эстонии нуждается в таких людях», - отвечает Кальюлайд на вопрос, почему она больше не хочет становиться президентом Эстонии.
По словам Керсти Кальюлайд, ее календарь по-прежнему загружен даже после завершения срока президентства. Кроме того, о ней сейчас пишется книга, пишет Elu24.
Между автором произведения Даниэлем Ваариком и экс-президентом Эстонии сохранялась дистанция, но книга всё же вышла в ходе их активного сотрудничества. «Мне кажется, что Даниель - более чувственная натура, и, быть может, именно поэтому я не совсем смогла прочувствовать первую главу книги обо мне, - говорит экс-президент, для который все люди равны. - Те вещи, которые говорила я, могли ему слышаться на 50 процентов громче, чем голос любого другого гражданина Эстонии».
Кальюлайд убеждена, что если кого угодно поставить на пять лет выполнять эту роль (президента), где у него всегда должно быть время для миллиона людей, то в определенные моменты может появиться напряжение. «Я думаю, что эта должность никого не сделает лучше или хуже. И еще считаю, что все люди в 90 процентах случаев хорошие и чудесные, а оставшийся период времени просто сложный. Да, так и есть».