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«Вы можете не обижать полных людей?!» Творчество студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения вызвало критику

Геттер Трумси
«Вы можете не обижать полных людей?!» Творчество студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения вызвало критику
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Фото: Konstantin Sednev/Elu24 kollaaž

«Кто бы мог подумать, что в 2022 году бодишейминг все еще будет актуальным?» – так прокомментировали в социальных сетях акцию, которую запустили студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения. Кампания, просуществовавшая несколько дней, затем была удалена из интернета. По словам представителей учебного заведения, критические отзывы были единичными, и на них быстро отреагировали.

На прошлой неделе студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения опубликовали в социальных сетях свои учебные работы в рамках кампании Европейского союза по профилактике рака.

«Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным риском развития рака, сердечных заболеваний и диабета, – говорится на одном из плакатов, выпущенных в поддержку кампании. – Для улучшения своего здоровья соблюдайте параметры – окружность талии для мужчин менее/равно 102 см, для женщин – менее/равно 88 см»

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