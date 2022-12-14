«Кто бы мог подумать, что в 2022 году бодишейминг все еще будет актуальным?» – так прокомментировали в социальных сетях акцию, которую запустили студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения. Кампания, просуществовавшая несколько дней, затем была удалена из интернета. По словам представителей учебного заведения, критические отзывы были единичными, и на них быстро отреагировали.
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«Вы можете не обижать полных людей?!» Творчество студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения вызвало критику
«Вы можете не обижать полных людей?!» Творчество студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения вызвало критику
На прошлой неделе студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения опубликовали в социальных сетях свои учебные работы в рамках кампании Европейского союза по профилактике рака.
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