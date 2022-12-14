«Вы можете не обижать полных людей?!» Творчество студентов Таллиннской высшей школы здравоохранения вызвало критику

«Кто бы мог подумать, что в 2022 году бодишейминг все еще будет актуальным?» – так прокомментировали в социальных сетях акцию, которую запустили студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения. Кампания, просуществовавшая несколько дней, затем была удалена из интернета. По словам представителей учебного заведения, критические отзывы были единичными, и на них быстро отреагировали.