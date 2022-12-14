«Остается только молиться»: родные Брюса Уиллиса сообщили о резком ухудшении здоровья актера

Состояние здоровья голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого недавно диагностировали афазию, резко ухудшилось. Об этом сообщил инсайдер изданию RadarOnline.

Источник рассказал, что 67-летняя звезда фильма «Крепкий орешек» все реже узнает родных.

«Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он многое понимает из того, что говорят другие. Так что жена Эмма действительно стала для него голосом и коммуникатором. Бывают дни, когда они видят на мгновение Брюса таким, как он был. Но эти моменты случаются все реже», – рассказал инсайдер.

По его словам вся семья очень расстроена тем, что происходит, и все стараются проводить с Брюсом Уиллисом как можно больше времени.

«Кажется, что он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце. Девочки не могут представить Рождества без Брюса. Они скучают то тому, как он поддразнивал их из-за их парней и давал им непрошеные советы», – говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Брюс Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У пары две дочки – Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

От первой жены Деми Мур, у Брюса Уиллиса три дочери: Румер, Скаут и Таллула. Бывшие супруги сохраняют дружеские отношения. Уиллис даже посетил свадьбу Мур и Эштона Кутчера. А Деми была на его свадьбе с Эммой.