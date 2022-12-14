НЕ РОЖДАЛОСЬ И СТРОЧКИ! ⟩ Как борется с нищетой одна из самых успешных писательниц в Эстонии

Катрин Паутс из Мухумаа считается одной из лучших эстонских писательниц. Ее криминальные романы «Дочь полицейского», «Пожарный» и «Бешеная лошадь» долгое время оставались на вершине чартов продаж.

«Один из бестселлеров – «Ночной человек» – очень хорошо продавался и продается до сих пор», – говорит Паутс, но в то же, время утверждает, что писателям в Эстонии живется непросто.