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НЕ РОЖДАЛОСЬ И СТРОЧКИ! ⟩ Как борется с нищетой одна из самых успешных писательниц в Эстонии

Кетлин Крузе
Как борется с нищетой одна из самых успешных писательниц в Эстонии
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Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Писательница-криминалист Катрин Паутс признается, что хотя ее остросюжетные романы занимают верхние строчки в чартах продаж, она не купается в деньгах, скорее, наоборот.

Катрин Паутс из Мухумаа считается одной из лучших эстонских писательниц. Ее криминальные романы «Дочь полицейского», «Пожарный» и «Бешеная лошадь» долгое время оставались на вершине чартов продаж.

«Один из бестселлеров – «Ночной человек» – очень хорошо продавался и продается до сих пор», – говорит Паутс, но в то же, время утверждает, что писателям в Эстонии живется непросто.

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