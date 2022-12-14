Писательница-криминалист Катрин Паутс признается, что хотя ее остросюжетные романы занимают верхние строчки в чартах продаж, она не купается в деньгах, скорее, наоборот.
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НЕ РОЖДАЛОСЬ И СТРОЧКИ! ⟩ Как борется с нищетой одна из самых успешных писательниц в Эстонии
Как борется с нищетой одна из самых успешных писательниц в Эстонии
Катрин Паутс из Мухумаа считается одной из лучших эстонских писательниц. Ее криминальные романы «Дочь полицейского», «Пожарный» и «Бешеная лошадь» долгое время оставались на вершине чартов продаж.
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