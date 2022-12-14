Год Кролика: что нельзя подавать к новогоднему столу

Кролик - вегетарианец, поэтому мнения экспертов насчет того, стоит ли выбирать вегетарианское меню - разделяются.

Что не следует ставить на новогодний стол к году Кролика:

♦ некоторые виды мяса: говядина, телятина, кролик. Если готовить свинину, то нежирную;

♦ холодец/желе на основе хрящевой, костной ткани различных животных;

♦ субпродукты;

♦ колбасу, сосиски, паштеты из говядины.

На встрече нового 2023 года лучше также обойтись без тяжелых, чересчур калорийных и жирных салатов с большим количеством майонеза. Закуски, в которых присутствует слишком много сыра, копченостей, мяса, тоже лучше ограничить.

Что разрешено ставить на новогодний стол к году Кролика:

В качестве украшения и основного атрибута стола должна быть морковь – любимое лакомство пушистика, отмечают астрологи.

Кролик будет рад легким салатам, закускам и горячим блюдам с минимумом жирных мясных составляющих. Ему также понравятся растительные гарниры – тушеные овощи, картофельное пюре, злаки. К гарниру лучше всего подать индейку, курицу, рыбу.

Не забудьте поставить на стол фрукты (яблоки будут нелишними) и свежую зелень. Различные овощные салаты с морепродуктами или отварным птичьим мясом тоже подойдут. Сладости и десерты также будут к месту. Но лучше отдайте предпочтение некалорийным лакомствам.

Нежелателен крепкий алкоголь, лучше – магазинное или домашнее вино, или можно обойтись без них вовсе. В свою очередь, безалкогольные напитки лучше делать самим.