Астрологи говорят, что этот символ года любит натуральную растительную еду. Приводим список «запретов» и «дозволений», по мнению экспертов.
Год Кролика: что нельзя подавать к новогоднему столу
Кролик - вегетарианец, поэтому мнения экспертов насчет того, стоит ли выбирать вегетарианское меню - разделяются.
Что не следует ставить на новогодний стол к году Кролика:
♦ некоторые виды мяса: говядина, телятина, кролик. Если готовить свинину, то нежирную;
♦ холодец/желе на основе хрящевой, костной ткани различных животных;
♦ субпродукты;
♦ колбасу, сосиски, паштеты из говядины.
На встрече нового 2023 года лучше также обойтись без тяжелых, чересчур калорийных и жирных салатов с большим количеством майонеза. Закуски, в которых присутствует слишком много сыра, копченостей, мяса, тоже лучше ограничить.
Что разрешено ставить на новогодний стол к году Кролика:
В качестве украшения и основного атрибута стола должна быть морковь – любимое лакомство пушистика, отмечают астрологи.
Кролик будет рад легким салатам, закускам и горячим блюдам с минимумом жирных мясных составляющих. Ему также понравятся растительные гарниры – тушеные овощи, картофельное пюре, злаки. К гарниру лучше всего подать индейку, курицу, рыбу.
Не забудьте поставить на стол фрукты (яблоки будут нелишними) и свежую зелень. Различные овощные салаты с морепродуктами или отварным птичьим мясом тоже подойдут. Сладости и десерты также будут к месту. Но лучше отдайте предпочтение некалорийным лакомствам.
Нежелателен крепкий алкоголь, лучше – магазинное или домашнее вино, или можно обойтись без них вовсе. В свою очередь, безалкогольные напитки лучше делать самим.
Выбирая способ готовки, помните: новый символ года терпеть не может сложностей!