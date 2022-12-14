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«Новое фото нашей семьи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на рождественской открытке с детьми

Limon.ee
«Новое фото нашей семьи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на рождественской открытке с детьми
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Фото: Brian Snyder/AP/Scanpix

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое семейное фото с детьми: 9-летним Джорджем, 7-летней Шарлоттой и 4-летним Луи. На снимке они держатся за руки и мило улыбаются. 

«Делимся новой семейной фотографией для рождественской открытки этого года!» — подписан снимок в социальных сетях.

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