Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое семейное фото с детьми: 9-летним Джорджем, 7-летней Шарлоттой и 4-летним Луи. На снимке они держатся за руки и мило улыбаются.
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«Новое фото нашей семьи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на рождественской открытке с детьми
«Новое фото нашей семьи»: Кейт Миддлтон и принц Уильям предстали на рождественской открытке с детьми
«Делимся новой семейной фотографией для рождественской открытки этого года!» — подписан снимок в социальных сетях.
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