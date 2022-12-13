50 000 евро в месяц ⟩ Известный эстонский преподаватель борется с редкой формой рака

Этой весной стало известно, что мать певицы Ингер – известный дирижер и музыкальный педагог Янне Фридолин – страдает от редкой и агрессивной формы рака. Полгода дорогостоящего лечения улучшили ее состояние, но за лечение приходится платить огромную сумму, которую она не могла себе позволить без хороших помощников.