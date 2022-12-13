Этой весной стало известно, что мать певицы Ингер – известный дирижер и музыкальный педагог Янне Фридолин – страдает от редкой и агрессивной формы рака. Полгода дорогостоящего лечения улучшили ее состояние, но за лечение приходится платить огромную сумму, которую она не могла себе позволить без хороших помощников.
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50 000 евро в месяц ⟩ Известный эстонский преподаватель борется с редкой формой рака
Известный эстонский преподаватель борется с редкой формой рака
Онкологический фонд «Kingitud Elu» рад поделиться хорошими новостями: лечение Янне Фридолин (46 лет), известного и горячо любимого дирижера и музыкального педагога, дает хорошие результаты и продолжается. Деловая и активная Янне, которая уже готовится к Певческому празднику, признается, что в данный момент испытывает искреннюю радость.
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