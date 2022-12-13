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50 000 евро в месяц ⟩ Известный эстонский преподаватель борется с редкой формой рака

Анналийза Кёсс
Известный эстонский преподаватель борется с редкой формой рака
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Фото: Kuvatõmmis Facebookist

Этой весной стало известно, что мать певицы Ингер – известный дирижер и музыкальный педагог Янне Фридолин – страдает от редкой и агрессивной формы рака. Полгода дорогостоящего лечения улучшили ее состояние, но за лечение приходится платить огромную сумму, которую она не могла себе позволить без хороших помощников.

Онкологический фонд «Kingitud Elu» рад поделиться хорошими новостями: лечение Янне Фридолин (46 лет), известного и горячо любимого дирижера и музыкального педагога, дает хорошие результаты и продолжается. Деловая и активная Янне, которая уже готовится к Певческому празднику, признается, что в данный момент испытывает искреннюю радость.

«Лечение позволило держать болезнь под контролем, а некоторые шишки даже уменьшились на миллиметр. Большое спасибо за поддержку моего лечения», – говорит она.

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