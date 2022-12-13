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«Покончил с собой из-за жутких болей»: дедушка Анастасии Заворотнюк не выдержал борьбы с онкологией

Limon.ee
«Покончил с собой из-за жутких болей»: дедушка Анастасии Заворотнюк не выдержал борьбы с онкологией
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Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк Фото: SCANPIX

53-летний Олаф Шварцкопф рассказал, что могло стать причиной заболевания его бывшей жены. Близкий родственник Анастасии Заворотнюк также тяжело болел, передает Thevoicemag.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» три раза выходила замуж. Ее первым избранником стал бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Влюбленные сыграли скромную свадьбу в начале девяностых, однако долго этот союз не продержался. После развода Анастасия нашла счастье с Дмитрием Стрюковым, от которого родила сына Майкла и дочь Анну. Сейчас она в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Они воспитывают совместную дочь Милу. Олаф продолжает следить за тем, что происходит в жизни его экс-возлюбленной.

В 2019-м у актрисы диагностировали злокачественное новообразование мозга – глиобластому. С тех пор телезвезда борется за жизнь, в чем ее поддерживают члены семьи. По словам Олафа, он давно не общался с Анастасией. Бизнесмен считает, что ему не стоит давать о себе знать.

«Я не знаю, как сейчас чувствует себя Настя, мы давно не общаемся. Последний раз я ее видел в 1995 году в Таганском загсе Москвы, где мы разводились. Может быть, я хотел бы ее поддержать в период болезни, позвонить ей, но вместе с тем понимаю, что у нее давно уже другая жизнь. И наверняка мой звонок будет неприятен для ее мужа Петра, ну я по себе сужу», – пояснил Шварцкопф.

По его мнению, звезда недостаточно внимательно следила за своим здоровьем и пошла на большой риск, захотев стать матерью в третий раз. Олаф подозревает, что причиной появления онкологии у народной любимицы могли стать гены. Близкий родственник артистки также перенес рак. Мужчина не выдержал. Шварцкопф надеется, что Анастасия справится с тяжелым недугом.

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