«Покончил с собой из-за жутких болей»: дедушка Анастасии Заворотнюк не выдержал борьбы с онкологией

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» три раза выходила замуж. Ее первым избранником стал бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Влюбленные сыграли скромную свадьбу в начале девяностых, однако долго этот союз не продержался. После развода Анастасия нашла счастье с Дмитрием Стрюковым, от которого родила сына Майкла и дочь Анну. Сейчас она в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Они воспитывают совместную дочь Милу. Олаф продолжает следить за тем, что происходит в жизни его экс-возлюбленной.

В 2019-м у актрисы диагностировали злокачественное новообразование мозга – глиобластому. С тех пор телезвезда борется за жизнь, в чем ее поддерживают члены семьи. По словам Олафа, он давно не общался с Анастасией. Бизнесмен считает, что ему не стоит давать о себе знать.

«Я не знаю, как сейчас чувствует себя Настя, мы давно не общаемся. Последний раз я ее видел в 1995 году в Таганском загсе Москвы, где мы разводились. Может быть, я хотел бы ее поддержать в период болезни, позвонить ей, но вместе с тем понимаю, что у нее давно уже другая жизнь. И наверняка мой звонок будет неприятен для ее мужа Петра, ну я по себе сужу», – пояснил Шварцкопф.