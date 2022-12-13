Немецкая модель Хайди Клум 12 декабря вместе со своим мужем, немецким гитаристом Томом Каулитцем появилась на красной дорожке фильма в театре Долби (Лос-Анджелес, США), где проходила премьера американской ленты «Аватар: Путь воды».
ЭТО КОСМОС! ⟩ 49-летняя Хайди Клум появилась на кинопремьере в прозрачном платье от украинского бренда
49-летняя Хайди Клум появилась на кинопремьере в прозрачном платье от украинского бренда
Клум выбрала для мероприятия серебристое прозрачное платье из новой коллекции украинского бренда Lever Couture.
Комментируя образ модели, таблоид Daily Mail отметил, что она «мало что оставила воображению».
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