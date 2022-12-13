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ЭТО КОСМОС! ⟩ 49-летняя Хайди Клум появилась на кинопремьере в прозрачном платье от украинского бренда

Limon.ee
49-летняя Хайди Клум появилась на кинопремьере в прозрачном платье от украинского бренда
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Хейди Клум
Хейди Клум Фото: SCANPIX

Немецкая модель Хайди Клум 12 декабря вместе со своим мужем, немецким гитаристом Томом Каулитцем появилась на красной дорожке фильма в театре Долби (Лос-Анджелес, США), где проходила премьера американской ленты «Аватар: Путь воды». 

Клум выбрала для мероприятия серебристое прозрачное платье из новой коллекции украинского бренда Lever Couture.

Фото: ALLISON DINNER

Комментируя образ модели, таблоид Daily Mail отметил, что она «мало что оставила воображению».

Фото: Jordan Strauss
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