Пары с этими именами в 2023 году будут как никогда счастливы

Екатерина и Ярослав

Женщина по имени Екатерина и мужчина, которого зовут Ярослав, имеют невероятно высокую совместимость. Партнёры, когда необходимо, дополняют друг друга нужными качествами, гармонично смотрятся вместе и вдохновляют на новые свершения. Общие интересы позволяют не думать о скуке, потому что Кате и Ярославу всегда весело вдвоём. 2023 год поможет паре сделать большой шаг вперёд, окончательно связав их. Все события, которые готовит судьба, только докажут влюблённым, что их союз — непобедимая сила.

Анастасия и Вадим

Чёрный Водяной Кролик положит под ёлку Анастасии и Вадиму несколько удачных возможностей кардинально изменить жизни. Возможно, кто-то из партнёров давно уже задумывался о новой карьере или переезде со второй половинкой в другой город или страну, чтобы начать всё с чистого листа. Звёзды постараются сделать всё, чтобы у Насти и Вадима в 2023 году прошло всё как по маслу: избавят от стрессов, конфликтов и недоброжелателей. Кажется, это наступает самая белая полоса в жизни влюблeнных.

Роман и Ирина

Два лидера по своей природе редко уживаются вместе на одной территории, но только не Роман и Ирина. Этот союз словно был создан на небесах — так сильны в паре гармония и взаимопонимание. Высокая совместимость в любви позволяет понимать потребности друг друга даже до их озвучивания. И в 2023 году связь двух половинок только укрепится. Женщина по имени Ира и мужчина, кого назвали Ромой, смогут реализовать самые дерзкие планы. Все их задумки окажутся успешными.

Влад и Ксения