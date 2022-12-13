Вт, 13.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ВИДЕО ⟩ Пленный российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками

Инна-Катрин Хейн
Пленный российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Kuvatõmmis/Youtube

В социальных сетях распространяется видео, на котором российский военный говорит, что пришел воевать в Украину с благой целью. Он объяснил, что сражается против поляков, ведь те хотят захватить украинские земли.

В Сеть попало видео, на котором российский солдат в украинском плену рассказывает, что пришел, чтобы воевать с поляками.

Украинские военные взяли в плен российского солдата и начали допрашивать, кто он и почему находится в Украине. Во время допроса пленник признался, что он –Плотников Александр Александрович, проживает в Башкортостане.

Ключевые слова
Наверх