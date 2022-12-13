ВИДЕО ⟩ Пленный российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками

В Сеть попало видео, на котором российский солдат в украинском плену рассказывает, что пришел, чтобы воевать с поляками.

Украинские военные взяли в плен российского солдата и начали допрашивать, кто он и почему находится в Украине. Во время допроса пленник признался, что он –Плотников Александр Александрович, проживает в Башкортостане.