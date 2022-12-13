В социальных сетях распространяется видео, на котором российский военный говорит, что пришел воевать в Украину с благой целью. Он объяснил, что сражается против поляков, ведь те хотят захватить украинские земли.
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ВИДЕО ⟩ Пленный российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками
Пленный российский солдат утверждает, что приехал в Украину воевать с поляками
В Сеть попало видео, на котором российский солдат в украинском плену рассказывает, что пришел, чтобы воевать с поляками.
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