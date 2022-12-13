ВИДЕО ⟩ Таллинн встает на ноги после снежного шторма: некоторые жители вне себя от злости

Как чувствуют себя на следующий день после шторма жители Таллинна? Во сколько встают работники коммунальных служб, которые чистят улицы города от снега? Это правда, что они настолько любят свою работу, что с удовольствием трудятся не по рабочему графику, а до тех пор, пока все улицы не будут очищены от снега? Каково в эти дни пенсионерам, матерям с колясками, людям с инвалидностью и курьерам, вынужденным передвигаться по городу пешком или на велосипеде?

В центре города особых проблем нет

Во вторник после полудня отправляемся с оператором в центр Таллинна. Оказываемся у центрального рынка. Здесь ситуация с пешеходными дорожками и автомобильными дорогами в разы лучше, чем в Ласнамяэ, куда мы тоже сегодня заглянем.

За полчаса наблюдения в центре Таллинна мы не смогли найти людей, попавших в беду или затруднительное положение из-за снега и сугробов. Встретили курьера фирмы Bolt Игоря, который приехал за заказом на велосипеде. В такую погоду тяжело идти пешком или на автомобиле, а он передвигается на двухколесном транспортном средстве, вчера он тоже работал и выжил. Своими эмоциями он поделился с нами в ходе уличного опроса.

В Ласнамяэ есть оптимисты, а есть пессимисты