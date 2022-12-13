Шторм «Биргит» вчера обрушился на Эстонию. Но на улицах заваленных снегом городов люди сохраняли спокойствие вчера и по большей части не выходят из себя сегодня. Наоборот, народ нашей маленькой страны сплотился и всячески помогает попавшим в беду согражданам.
ВИДЕО ⟩ Таллинн встает на ноги после снежного шторма: некоторые жители вне себя от злости
Как чувствуют себя на следующий день после шторма жители Таллинна? Во сколько встают работники коммунальных служб, которые чистят улицы города от снега? Это правда, что они настолько любят свою работу, что с удовольствием трудятся не по рабочему графику, а до тех пор, пока все улицы не будут очищены от снега? Каково в эти дни пенсионерам, матерям с колясками, людям с инвалидностью и курьерам, вынужденным передвигаться по городу пешком или на велосипеде?
В центре города особых проблем нет
Во вторник после полудня отправляемся с оператором в центр Таллинна. Оказываемся у центрального рынка. Здесь ситуация с пешеходными дорожками и автомобильными дорогами в разы лучше, чем в Ласнамяэ, куда мы тоже сегодня заглянем.
За полчаса наблюдения в центре Таллинна мы не смогли найти людей, попавших в беду или затруднительное положение из-за снега и сугробов. Встретили курьера фирмы Bolt Игоря, который приехал за заказом на велосипеде. В такую погоду тяжело идти пешком или на автомобиле, а он передвигается на двухколесном транспортном средстве, вчера он тоже работал и выжил. Своими эмоциями он поделился с нами в ходе уличного опроса.
В Ласнамяэ есть оптимисты, а есть пессимисты
В Ласнамяэ ситуация оказалась гораздо хуже, чем в центре Таллинна, по крайней мере, так нам показалось. Но и не только нам. 86-летняя пенсионерка, пожелавшая не называть свое имя, пожаловалась на неочищенные дороги. По ее словам, дорога до магазина заняла у нее около часа, это даже больше, чем сам шопинг.
И если пенсионеры, дворники, работники коммунальных служб и простые прохожие с колясками и без с радостью готовы пообщаться с нами, то водители автомобилей, к которым мы обратились, наотрез отказались давать свои комментарии. Это и понятно. Рядом с торговым центром «Котка» солидно одетый мужчина больше часа откапывал свой автомобиль BMW, но комментарий нам так и не дал. Один автомобилист, второй, третий. Никто не хочет ничего говорить. Им тяжело. Холодно, нет ни минуты, чтобы отвлечься.
Работник коммунальных служб Андрей, расчищавший от снега лестницу у автобусной остановки Kotka kauplus в Ласнамяэ, от души поблагодарил нашу редакцию за то, что его заметили. «Обычно никто спасибо не говорит», - откровенничает он. По словам Андрея, он работает с трех ночи и останавливаться не собирается. «Пока всё не уберу, не уйду». Мы рады, что этим морозным днем смогли поднять ему настроение и немного помочь с уборкой снега, освоив уборочную технику. Работка совсем не из легких, даже если не использовать лом и лопату.
Николай днем во вторник чистит от снега тротуары у многоквартирного дома в Ласнамяэ. Видно, что ему очень тяжело, но он не сдается и не унывает. «Я пенсионер. Захотелось - пошел поработал. Как здоровье позволяет, если не справляюсь, председатель вызывает трактор», - говорит он.
Матерям с колясками вчера пришлось нелегко. Прогулки были отменены. Сегодня удалось выйти на улицу. «Сами видите, невозможно пройти, дороги нечищенные! Вчера вообще остались дома, услышали призыв и никуда не пошли», - говорит Екатерина, пытающаяся пройти с детской коляской по улицам Ласнамяэ.
Александр с тростью идет по своим делам. Очень медленно, но не падает. «Ощущаю себя как волк! Мокрый уже весь. Хорошо хоть не упал!» - говорит он.
За прошедшие сутки как в Таллинне, так и в других уголках Эстонии снежный шторм доставил множество неудобств гражданам, но добрые люди помогали друг другу повсюду. Кто-то вытаскивал автомобили из кювета, кто-то толкал троллейбус, кто-то просто подбирал на улицах людей и довозил их до пункта назначения. Все эти добрые поступки показывают перемены в нашем обществе к лучшему.
Смотрите видео портала Limon.ee о том, как идет жизнь в Таллинне после снежного шторма!