Три условия для семейного счастья: советы от Михаила Лабковского

Счастье у каждого, безусловно, свое. Но существуют условия, без которых оно невозможно у большинства из нас. Психолог Михаил Лабковский поделился мнением, как создать гармоничные отношения.

Не подстраиваться

Лабковский считает, что людей, которые полностью прогибаются под окружающих, не ценят. Он не советует женщинам пытаться угодить своему мужчине во всем. Более того, он уверен, что вас не будут уважать, если не пытаться отстаивать свои интересы.

Эксперт уверен, что залог счастливой семейной жизни - только в стабильной психике, а постоянные уступки - это прямая дорога к кардиологу и онкологу.

«Ты будешь просто пустым местом, если про тебя нельзя сказать, кто ты, что ты и что ты любишь на завтрак», - говорит Михаил Лабковский.

Не ныть

Лабковский призывает отказаться от упреков и жалоб. О том, что вас не устраивает, говорить ровно один раз. Если человек вас не слышит, то либо расставаться, либо принимать его таким, какой он есть.

Также он уверен, что отношение к мужчине у женщины - это во многом ее отношение к родителям, чаще к отцу. Все обиды автоматически переносятся на отношения с мужем. Их нужно обдумать и пересмотреть.

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