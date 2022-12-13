ВИДЕО ⟩ Жительница Виймси с утра была приятно удивлена: не верила, что есть такие люди!

Анне, разместившая видео в группе жителей Виймси, потрясена увиденным. «Кто еще встречал такого почтальона! Пять часов утра, большое спасибо», – говорит онм. Анне удивилась, что тротуар был убран рано утром, и решила посмотреть видео с камеры, чтобы узнать, кто же почистил дорогу. «Сначала я не могла поверить своим глазам, что есть такие люди. Он такой молодец. Пять часов утра!» – сказала Анне Elu24. «Особенно сегодня и в такую ​​погоду приятно обнаружить, что дорога чистая», – говорит она.

Жители Виймси, прокомментировавшие видео, хвалят добросовестного почтальона. «Такой человек заслуживает медали или хотя бы словесной благодарности», – говорит Мари. «Такой милашка! Таких людей сегодня мало», — констатирует Керли.

«Бедный человек... ему за это не платят, но он, конечно, очень хороший! Как долго он сможет быть таким добрым? Это вообще не его работа. Я знаю, что у почтальонов много работы, а зарплата маленькая», – говорит Марью. «Зарплата почтальона – одна из самых низких», – добавляет Прийт.

Райна, с другой стороны, считает, что владельцы дома должны позаботиться о том, чтобы почтальон имел доступ к почтовому ящику. «Хотите сказать, что это работа почтальона? Каждый хозяин дома должен обеспечить доступ к почтовому ящику. Люди умудряются прочистить себе дорогу, чтобы добраться до почтового ящика в розовых тапочках, но то, что почтальон приносит почту в ящик сам и не использует для этого дрон, к сожалению, не учитывается. Почтальону приходится обслуживать не один и не десять почтовых ящиков в своем районе, а сотни. Проявите больше уважения. Хорошего дня и давайте возьмем лопаты и уберем снег», – пишет Райна.