Что носить женщинам plus-size после 40, чтобы выглядеть стильно: эти четыре приема пригодятся каждой

Прячем подальше бесформенные и излишне объемные вещи

Многие девушки plus-size найдут у себя в гардеробе не одно безразмерное худи, добавляющее объема, длинную юбку, которая визуально крадет рост, или мешковатые огромные платья. Такие вещи не только добавляют пару-тройку лет, но и создают неправильный силуэт.

Вместо этого лучше выбирать легкие струящиеся ткани, которые будут грамотно подчеркивать фигуру. Это могут быть плиссированные юбки – они прекрасно скроют объем бедер и вытянут силуэт, или кардиган крупной вязки, правильно подобранный по длине. Он не только удачно подчеркнет линию плеч, но и станет удачным вторым слоем в многослойном образе.

Обращаем внимание на принт

Одежда с принтом всегда освежает и помогает грамотно расставлять акценты. Но не стоит забывать, что принт принту рознь. Крупные цветы могут добавить лишний объем, а слишком маленький принт не будет гармонировать с пышными формами. Вместо этого обращаем внимание на трендовый анималистичный принт: горошек, полоску и клетку.

Лайфхак: принт хорошо ложится в образ вторым слоем на однотонную базу. Можно, например, выбрать светлую футболку и классические джинсы, а сверху надеть жакет с принтом. Таким образом вы получите светлую вертикаль, которая вытянет силуэт, а принт сделает образ более современным.

Главное – чтобы костюмчик сидел