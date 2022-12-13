Большинство женщин боятся своего возраста и с годами все меньше уделяют внимания внешнему виду. Как правильно выбирать для себя одежду, и что смело можно носить девушкам plus-size, которым слегка за 40, рассказывают основательницы бренда 4FORMS Светлана и Екатерина Коноваловы, пишет Wday.
Что носить женщинам plus-size после 40, чтобы выглядеть стильно: эти четыре приема пригодятся каждой
Прячем подальше бесформенные и излишне объемные вещи
Многие девушки plus-size найдут у себя в гардеробе не одно безразмерное худи, добавляющее объема, длинную юбку, которая визуально крадет рост, или мешковатые огромные платья. Такие вещи не только добавляют пару-тройку лет, но и создают неправильный силуэт.
Вместо этого лучше выбирать легкие струящиеся ткани, которые будут грамотно подчеркивать фигуру. Это могут быть плиссированные юбки – они прекрасно скроют объем бедер и вытянут силуэт, или кардиган крупной вязки, правильно подобранный по длине. Он не только удачно подчеркнет линию плеч, но и станет удачным вторым слоем в многослойном образе.
Обращаем внимание на принт
Одежда с принтом всегда освежает и помогает грамотно расставлять акценты. Но не стоит забывать, что принт принту рознь. Крупные цветы могут добавить лишний объем, а слишком маленький принт не будет гармонировать с пышными формами. Вместо этого обращаем внимание на трендовый анималистичный принт: горошек, полоску и клетку.
Лайфхак: принт хорошо ложится в образ вторым слоем на однотонную базу. Можно, например, выбрать светлую футболку и классические джинсы, а сверху надеть жакет с принтом. Таким образом вы получите светлую вертикаль, которая вытянет силуэт, а принт сделает образ более современным.
Главное – чтобы костюмчик сидел
Классический брючный костюм должен быть в гардеробе любой девушки plus-size независимо от возраста. Правильно подобранный костюм подчеркивает фигуру и придает статусности. Важно помнить, что, покупая костюм, мы многократно увеличиваем количество вариантов для своего образа.
Пиджак и брюки всегда найдут место в комбинации с другими вещами из вашего гардероба. А если говорить про спортивный костюм, то свитшот или худи правильного размера и кроя уже давно стали базовым элементом в повседневной жизни. Более того, костюм – это монохромный total look, а, значит, он вытянет ваш силуэт, визуально добавит роста и сделает вашу фигуру более утонченной.
Продумываем все до мелочей
Чем аккуратнее и грамотнее будет составлен образ, тем меньше внимания будут обращать окружающие на ваш возраст и вес. Помните про аксессуары. С помощью украшений вы можете сделать акцент на самых изящных частях вашего тела – шее, щиколотках или запястьях. После этого смело переходите к выбору обуви и сумки. Это финальный штрих.
Но нет ничего лучше, чем девушка, которая нравится себе любой, сияет изнутри и сводит с ума своей улыбкой.