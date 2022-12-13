ВИДЕО ⟩ «НАТО еще не подъехало»: Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев и войну в Украине

«Два одесских еврея встречаются. Один другому говорит:

– Ну что? Как там ситуация? Что там говорят?

– Ну, что говорят… Говорят, что война.

– Что за война?

– Россия воюет с НАТО.

– Что, серьезно?

– Да, да, война. Россия сражается с НАТО.

– И что, как там?

– Ну, как там… 70 000 российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.

– А что НАТО?

– А что НАТО?! НАТО еще не подъехало...», – рассказал анекдот украинский президент.

В комментарии изданию Washington Post Леттерман заявил, что понял смысл этой шутки. Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в Instagram отметил, что это «известный анекдот, смешной и ненавидимый z-публикой».