12 декабря на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера авторского шоу американского ведущего Дэвида Леттермана, которое он записал в октябре в киевском метро с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время интервью Зеленский рассказал Леттерману анекдот. Этот фрагмент в том числе опубликован в Telegram-канале «Вертикаль».
ВИДЕО ⟩ «НАТО еще не подъехало»: Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев и войну в Украине
«Два одесских еврея встречаются. Один другому говорит:
– Ну что? Как там ситуация? Что там говорят?
– Ну, что говорят… Говорят, что война.
– Что за война?
– Россия воюет с НАТО.
– Что, серьезно?
– Да, да, война. Россия сражается с НАТО.
– И что, как там?
– Ну, как там… 70 000 российских военных убиты. Потратили почти все ракеты. Много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.
– А что НАТО?
– А что НАТО?! НАТО еще не подъехало...», – рассказал анекдот украинский президент.
В комментарии изданию Washington Post Леттерман заявил, что понял смысл этой шутки. Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в Instagram отметил, что это «известный анекдот, смешной и ненавидимый z-публикой».
О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода шоу «Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом» с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро «Майдан Незалежности», передает Gordonua.com.