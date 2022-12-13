Биография Элвиса и «Аватар 2»: объявлены номинации на «Золотой глобус»

Больше всего номинаций получил новый фильм Мартина Макдоны «Банши Инишерина» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном. В 2017-м году фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» того же режиссера получил статуэтку за лучший фильм в категории «Драма».

«Банши Инишерина» претендуют на восемь статуэток, в том числе в номинации «Лучшая комедия», за которую также поборются «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райана Джонсона, «Вавилон» Дэмьена Шазелла, «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

За звание «Лучшей драмы» поборются новый фильм Стивена Спилберга «Фабельманы», «Элвис» База Лурмана, «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински и «Тар» Тодда Филда.

«Лучшим драматическим сериалом» могут быть названы «Дом Дракона», «Лучше звоните Солу», «Корона», «Озарк» и «Разделение». Среди комедийных сериалов это «Уэнсдэй», «Начальная школа "Эббот"», «Медведь», «Хитрости» и «Убийства в одном здании».