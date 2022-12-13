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Названа причина смерти младшего сына Тины Тернер

Limon.ee
Названа причина смерти младшего сына Тины Тернер
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Тина Тернер.
Тина Тернер. Фото: POP-EYE/Peng via www.imago-images.de

Известно, что 62-летнего Рональда Тернера обнаружили соседи. Они позвонили в скорую и полицию и сообщили, что мужчина еле дышит. Через несколько минут он скончался, пишет Супер.

Сегодня стала известна причина: медицинский эксперт заключил, что мужина умер из-за осложнений метастической кациномы толстой кишки – последствий ранее диагностированного рака. Кроме того, в отчете указано, что Ронни страдал от атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Смерть была естественной.

«Ронни, ты покинул мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», – написала Тина Тернер в своем Instagram. Напомним, что старший сын певицы Крейг покончил с собой в июле 2018 года. Ему было 59 лет. Помимо Ронни и Крейга у певицы есть приемные дети – Айк и Майкл, сыновья экс-супруга певицы Айка от предыдущего брака.

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