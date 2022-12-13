Названа причина смерти младшего сына Тины Тернер

Сегодня стала известна причина: медицинский эксперт заключил, что мужина умер из-за осложнений метастической кациномы толстой кишки – последствий ранее диагностированного рака. Кроме того, в отчете указано, что Ронни страдал от атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Смерть была естественной.

«Ронни, ты покинул мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», – написала Тина Тернер в своем Instagram. Напомним, что старший сын певицы Крейг покончил с собой в июле 2018 года. Ему было 59 лет. Помимо Ронни и Крейга у певицы есть приемные дети – Айк и Майкл, сыновья экс-супруга певицы Айка от предыдущего брака.