Актриса продолжает шокировать поклонников своими выходами.
ПРОСТО ВАУ! ⟩ 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила экстремальным декольте на премьере Disney
53-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила экстремальным декольте на премьере Disney
На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера детективного сериала «Сокровище нации: край истории» от Disney, который можно будет увидеть на экранах уже с 14 декабря этого года.
На мероприятии появилась и 53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой досталась одна из главных ролей. Не успели поклонники «отойти» от провокационного образа актрисы на премьере суперпопулярного сериала «Уэнсдэй», в котором знаменитость сыграла непревзойденную Мортишу Аддамс, как кинодива восхитила всех не менее эффектным нарядом.
Для светского мероприятия Кэтрин выбрала бордовое платье в пайетках от ливанского бренда Elie Saab с прозрачными вставками и очень глубоким декольте. Лаконичные украшения с бриллиантами удачно дополнили образ актрисы.
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