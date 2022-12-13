ПРОСТО ВАУ! ⟩ 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс удивила экстремальным декольте на премьере Disney

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера детективного сериала «Сокровище нации: край истории» от Disney, который можно будет увидеть на экранах уже с 14 декабря этого года.

На мероприятии появилась и 53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой досталась одна из главных ролей. Не успели поклонники «отойти» от провокационного образа актрисы на премьере суперпопулярного сериала «Уэнсдэй», в котором знаменитость сыграла непревзойденную Мортишу Аддамс, как кинодива восхитила всех не менее эффектным нарядом.

Фото: Billy Bennight/AdMedia/SIPA