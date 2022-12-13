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Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость

Limon.ee
Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость
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Фото: Shutterstock

Кусок сыра, который валяется у каждого в холодильнике можно спасти и сделать это максимально просто, пишет Glavred.

После готовки салатов и других блюд часто бывает так, что в холодильнике остается небольшой кусок сыра, которые некуда деть.

Со временем он начинает засыхать и покрываться липкой плесенью и есть тогда его уже не очень хочется, но его можно спасти.

Остатки сыра для этого и замораживают – его необходимо натереть на терке и сложить в полиэтиленовый пакетик. Отправляем в морозилку. Как только у вас появился еще кусок сыра, который в ближайшие дни не планируете есть – тоже натираем и в этот же пакетик кладем.

Когда вам понадобится тертый сыр для приготовления каких-то блюд, вы просто берете тертый сыр из морозилки. Это очень удобно, поскольку сыр уже натерт, вы не тратите на это свое время.

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