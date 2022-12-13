Опытные хозяйки всегда держат сыр в морозилке: в чем хитрость

После готовки салатов и других блюд часто бывает так, что в холодильнике остается небольшой кусок сыра, которые некуда деть.

Со временем он начинает засыхать и покрываться липкой плесенью и есть тогда его уже не очень хочется, но его можно спасти.

Остатки сыра для этого и замораживают – его необходимо натереть на терке и сложить в полиэтиленовый пакетик. Отправляем в морозилку. Как только у вас появился еще кусок сыра, который в ближайшие дни не планируете есть – тоже натираем и в этот же пакетик кладем.