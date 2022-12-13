Жизнь станет иной: Павел Глоба предрек редкую удачу и перемены шести знакам Зодиака

Самыми критическими днями на этой неделе будут 16, 17 и 18 декабря. В эти дни люди как магнитом будут притягивать к себе конфликты, неудачи могут подстерегать на каждом шагу.

На этом мрачном фоне главными счастливчиками на этой неделе будут типичные Овны, Львы и Стрельцы. Редкая удача и везение будут сопутствовать этим знакам Зодиака во всем, особенно в начале и середине недели. Только Павел Глоба рекомендует им быть решительными, смелыми, брать инициативу в делах в свои руки, тогда перемены придут. И речь идет не только о финансовых делах. Это лучшее время для креатива, позитивных эмоций, деловых поездок. Если знаки Огня хотят исполнить все свои мечты поскорее, то им стоит забыть о лени. В критические дни этим знакам Зодиака не стоит лезть на рожон.

Для Раков, Скорпионов и Рыб перемены в начале и середине недели будут носить позитивный характер. Для знаков Воды большинство начинаний в делах, на работе будут весьма удачны, а в личной жизни нерешаемых проблем не предвидится. В жизни этих знаков Зодиака на этой неделе может случиться немало интересного, но в конце недели Павел Глоба рекомендует знакам Воды «включить» природную осторожность. Людям, рожденным под знаками Воздуха, на этой неделе стоит быть готовыми к «качелям». Близнецов, Весов и Водолеев до конца недели ждет черно-белая полоса. Удачи будут сменяться неудачами, но самый опасный период для знаков Воздуха будет в конце недели, особенно в пятницу и субботу. В эти дни лучше не провоцировать конфликты, особенно дома и на работе. Торопить события этим знакам Зодиака явно не стоит и надо проявлять осторожность в деловых переговорах и амурных делах.