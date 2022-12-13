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ВИДЕО ⟩ Экстремальные погодные условия: во время метели на Сааремаа ударила молния и прогремел гром

Анналийза Кёсс
Экстремальные погодные условия: во время метели на Сааремаа ударила молния и прогремел гром
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Молния. Фото иллюстративное.
Молния. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях видеороликом, на котором запечатлено редкое явление: метель, вспышки молнии и гром, пишет Elu24.

«Утром в пятницу, 9 декабря, перед сильным снегопадом, который обрушился на Сааремаа и Хийумаа, я объявил, что снежная буря, идущая с моря, может сопровождаться грозой», – пишет в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак и делится видеофрагментом, снятым на камеру слежения за животными, где видно вспышку молнии вместе с громом в ночь на 10 декабря.

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