ВИДЕО ⟩ Экстремальные погодные условия: во время метели на Сааремаа ударила молния и прогремел гром

«Утром в пятницу, 9 декабря, перед сильным снегопадом, который обрушился на Сааремаа и Хийумаа, я объявил, что снежная буря, идущая с моря, может сопровождаться грозой», – пишет в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак и делится видеофрагментом, снятым на камеру слежения за животными, где видно вспышку молнии вместе с громом в ночь на 10 декабря.