Буре, бушевавшей вчера в Эстонии, дали имя Биргит. Певица Биргит Саррап пошутила на эту тему в социальных сетях в понедельник и принесла извинения, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Певица Биргит Саррап шутливо: простите, что устроила такой беспорядок
Певица Биргит Саррап шутливо: простите, что устроила такой беспорядок
«Простите меня, друзья мои, что я сегодня устроила такой беспорядок», – написала Биргит Саррап вчера вечером, когда буря Биргит начала потихоньку стихать.
«Обещаю, что завтра постараюсь успокоиться и причинить как можно меньше неприятностей! Ваша буря Биргит», – шутливо добавила певица.
Она добавила к посту зимнее фото, а также упомянула о своем рождественском туре, который стартует на следующей неделе, где певица разделит сцену с Уку Сувисте.
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