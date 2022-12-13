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ФОТО ⟩ Певица Биргит Саррап шутливо: простите, что устроила такой беспорядок

Limon.ee
Певица Биргит Саррап шутливо: простите, что устроила такой беспорядок
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Фото: Konstantin Sednev

Буре, бушевавшей вчера в Эстонии, дали имя Биргит. Певица Биргит Саррап пошутила на эту тему в социальных сетях в понедельник и принесла извинения, пишет Elu24.

«Простите меня, друзья мои, что я сегодня устроила такой беспорядок», – написала Биргит Саррап вчера вечером, когда буря Биргит начала потихоньку стихать.

«Обещаю, что завтра постараюсь успокоиться и причинить как можно меньше неприятностей! Ваша буря Биргит», – шутливо добавила певица.

Она добавила к посту зимнее фото, а также упомянула о своем рождественском туре, который стартует на следующей неделе, где певица разделит сцену с Уку Сувисте.

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