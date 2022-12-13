ФОТО ⟩ Певица Биргит Саррап шутливо: простите, что устроила такой беспорядок

«Простите меня, друзья мои, что я сегодня устроила такой беспорядок», – написала Биргит Саррап вчера вечером, когда буря Биргит начала потихоньку стихать.

«Обещаю, что завтра постараюсь успокоиться и причинить как можно меньше неприятностей! Ваша буря Биргит», – шутливо добавила певица.