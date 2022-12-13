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ФОТО ⟩ Житель Хаапсалу освободил банкомат из снежной тюрьмы и получил благодарность от Swedbank

Limon.ee
Житель Хаапсалу освободил банкомат из снежной тюрьмы и получил благодарность от Swedbank
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Снежный шторм в Таллинне.
Снежный шторм в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

«Банк замерзает», – пошутили в группе жителей Хаапсалу в Facebook, где поделились фотографией заснеженного банкомата. Однако Маргус, житель Хаапсалу, взял в руки лопату и освободил автомат, пишет Elu24.

В понедельник в группе жителей Хаапсалу поделились фотографией заснеженного банкомата Swedbank, расположенного на главной улице старого города.

«Банк замерзает», – пошутили в комментариях. «В автомате дрожат евро».

Банкомат в Хаапсалу.
Банкомат в Хаапсалу. Фото: Erakogu

Через час внешний вид банкомата полностью изменился.

«Какая отличная горка для катания на санках!» – заявил местный житель в комментарии. «Кому деньги нужны, тот берет лопату и убирает снег!»

Банкомат в Хаапсалу.
Банкомат в Хаапсалу. Фото: Facebook

Спустя несколько часов Swedbank разместил в Facebook пост, в котором поблагодарил жителя Хаапсалу, освободившего банкомат из снежного плена.

«Спасибо, Маргус, что взял лопату для снега и начал спасательные работы», – поблагодарили в соцсетях.

В Swedbank также сказали редакции, что, к сожалению, вчерашняя буря не обошла этот банкомат стороной, но на надежности автомата это не сказалось. «Вскоре банкомат также очистили от снега».

Маргус освободил банкомат от снежного плена.
Маргус освободил банкомат от снежного плена. Фото: Facebook

Синоптик Кайро Кийтсат утверждает, что сложные погодные условия можно ожидать и в последующие дни.

«Из Скандинавии через Балтийское море в сторону Эстонии движется новый, но небольшой антициклон, который вызовет сильные юго-западные и южные ветры, принесет более теплый воздух с моря, а также, возможно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен также ледяной дождь», – предупреждает он.

Движение дождевых облаков идет с Балтийского моря через острова Западной Эстонии и Рижского залива на материк, вызывая также метели. Во многих местах ожидается сильный снегопад.

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