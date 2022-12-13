ФОТО ⟩ Житель Хаапсалу освободил банкомат из снежной тюрьмы и получил благодарность от Swedbank

В понедельник в группе жителей Хаапсалу поделились фотографией заснеженного банкомата Swedbank, расположенного на главной улице старого города.

«Банк замерзает», – пошутили в комментариях. «В автомате дрожат евро».

Банкомат в Хаапсалу. Фото: Erakogu

Через час внешний вид банкомата полностью изменился.

«Какая отличная горка для катания на санках!» – заявил местный житель в комментарии. «Кому деньги нужны, тот берет лопату и убирает снег!»

Банкомат в Хаапсалу. Фото: Facebook

Спустя несколько часов Swedbank разместил в Facebook пост, в котором поблагодарил жителя Хаапсалу, освободившего банкомат из снежного плена.

«Спасибо, Маргус, что взял лопату для снега и начал спасательные работы», – поблагодарили в соцсетях.

В Swedbank также сказали редакции, что, к сожалению, вчерашняя буря не обошла этот банкомат стороной, но на надежности автомата это не сказалось. «Вскоре банкомат также очистили от снега».

Маргус освободил банкомат от снежного плена. Фото: Facebook

Синоптик Кайро Кийтсат утверждает, что сложные погодные условия можно ожидать и в последующие дни.

«Из Скандинавии через Балтийское море в сторону Эстонии движется новый, но небольшой антициклон, который вызовет сильные юго-западные и южные ветры, принесет более теплый воздух с моря, а также, возможно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен также ледяной дождь», – предупреждает он.