«Банк замерзает», – пошутили в группе жителей Хаапсалу в Facebook, где поделились фотографией заснеженного банкомата. Однако Маргус, житель Хаапсалу, взял в руки лопату и освободил автомат, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Житель Хаапсалу освободил банкомат из снежной тюрьмы и получил благодарность от Swedbank
В понедельник в группе жителей Хаапсалу поделились фотографией заснеженного банкомата Swedbank, расположенного на главной улице старого города.
«Банк замерзает», – пошутили в комментариях. «В автомате дрожат евро».
Через час внешний вид банкомата полностью изменился.
«Какая отличная горка для катания на санках!» – заявил местный житель в комментарии. «Кому деньги нужны, тот берет лопату и убирает снег!»
Спустя несколько часов Swedbank разместил в Facebook пост, в котором поблагодарил жителя Хаапсалу, освободившего банкомат из снежного плена.
«Спасибо, Маргус, что взял лопату для снега и начал спасательные работы», – поблагодарили в соцсетях.
В Swedbank также сказали редакции, что, к сожалению, вчерашняя буря не обошла этот банкомат стороной, но на надежности автомата это не сказалось. «Вскоре банкомат также очистили от снега».
Синоптик Кайро Кийтсат утверждает, что сложные погодные условия можно ожидать и в последующие дни.
«Из Скандинавии через Балтийское море в сторону Эстонии движется новый, но небольшой антициклон, который вызовет сильные юго-западные и южные ветры, принесет более теплый воздух с моря, а также, возможно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен также ледяной дождь», – предупреждает он.
Движение дождевых облаков идет с Балтийского моря через острова Западной Эстонии и Рижского залива на материк, вызывая также метели. Во многих местах ожидается сильный снегопад.