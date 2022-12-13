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Пять причин, почему мужчина не спешит на вас жениться

Limon.ee
Пять причин, почему мужчина не спешит на вас жениться
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Предложение. Фото иллюстративное.
Предложение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

О том, что могло пойти не так и почему женщина иногда застревает в статусе вечной невесты, рассказывает психолог и сексолог Павел Раков, пишет Супер.

Недостаточно любит

Любовь – это не просто чувства. Это сложное, но прекрасное явление между мужчиной и женщиной можно разделить на страсть (интимные отношения), близость (интеллектуальная, духовная, по ценностям и целям), ответственность. И если женщина долгое время не слышит предложения руки и сердца, то, возможно, в паре нет любви в общем смысле этого слова, поскольку мужчина закрыт для ответственности в принципе.

Ловушка гражданского брака

Начинать жить с мужчиной до заключения брака – это ошибка. Также не нужно ночевать у мужчины. Если вы хотите стать женой, не выполняйте функции жены раньше времени. Готовка, уборка, забота о здоровье, уютные домашние вечера – все это он получит только после того, как докажет, что любит вас, то есть возьмет на себя ответственность.

Слишком доступна

Многие женщины не умеют выдерживать дистанцию и создавать интригу. Им сложно не ответить сразу на сообщение, иногда не взять трубку, отменить свидание, сославшись на обстоятельства. Некоторые дамы готовы приехать к своему мужчине по первому зову среди ночи, тем самым снижая его желание преследовать и добиваться.

Дела минувших дней

Нередки случаи, когда все дело в ошибке, которая могла быть допущена на ранней стадии отношений. Например, женщина очень быстро оказалась в постели мужчины, тем самым заставив его сомневаться в том, может ли она быть верной и насколько разборчива.

Последний шанс

Иногда женщина после 35 лет, завязав серьезные отношения, рискует так и не довести их до брака, поскольку мужчине элементарно сложно поверить в ее искреннюю любовь. Когда гормоны успокаиваются, он задумывается о том, что подвернулся своей подруге в качестве варианта на безрыбье.

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