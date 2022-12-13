«Он заехал в соседний двор и просто бросил там посылки», – говорит Пилле, сделавшая заказы на сайте Kaup24, которые ждал печальный конец в соседском саду в зубах немецкой овчарки, пишет Elu24.
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ОБИДНО ⟩ Курьер бросил посылки в соседском дворе. «Дальше с ними разбиралась немецкая овчарка!»
Курьер бросил посылки в соседском дворе. «Дальше с ними разбиралась немецкая овчарка!»
Пилле, проживающая в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, поделилась в социальных сетях своей историей: она заказала понравившиеся товары на Kaup24, но в день доставки испытала настоящий шок. «Мне позвонил курьер, чтобы узнать, дома ли я. Я ответила, что да, но работаю и выйти на улицу не могу», – рассказывает женщина, добавляя, что попросила курьера оставить посылки у машины.