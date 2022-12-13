Вт, 13.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ОБИДНО ⟩ Курьер бросил посылки в соседском дворе. «Дальше с ними разбиралась немецкая овчарка!»

Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Курьер бросил посылки в соседском дворе. «Дальше с ними разбиралась немецкая овчарка!»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Erakogu, Caters News Agency/ Scanpix, Elu24 kollaaž

«Он заехал в соседний двор и просто бросил там посылки», – говорит Пилле, сделавшая заказы на сайте Kaup24, которые ждал печальный конец в соседском саду в зубах немецкой овчарки, пишет Elu24.

Пилле, проживающая в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, поделилась в социальных сетях своей историей: она заказала понравившиеся товары на Kaup24, но в день доставки испытала настоящий шок. «Мне позвонил курьер, чтобы узнать, дома ли я. Я ответила, что да, но работаю и выйти на улицу не могу», – рассказывает женщина, добавляя, что попросила курьера оставить посылки у машины.

По словам Пилле, она точно попросила курьера положить посылки к машине, но вместо этого курьер бросил их во двор соседа. «Он заехал во двор по соседству и просто бросил там вещи», – говорит Пилле. В соседнем дворе выброшенный курьером товар встретила немецкая овчарка, которая принялась энергично распаковывать посылки. «К счастью, вмешался сосед, и эпопея закончилась тем, что ребенок остался без подушки».

Ключевые слова
Наверх