ОБИДНО ⟩ Курьер бросил посылки в соседском дворе. «Дальше с ними разбиралась немецкая овчарка!»

Пилле, проживающая в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, поделилась в социальных сетях своей историей: она заказала понравившиеся товары на Kaup24, но в день доставки испытала настоящий шок. «Мне позвонил курьер, чтобы узнать, дома ли я. Я ответила, что да, но работаю и выйти на улицу не могу», – рассказывает женщина, добавляя, что попросила курьера оставить посылки у машины.