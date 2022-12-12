Какой день ждет нас 13 декабря? Читайте гороскоп для всех знаков Зодиака

Торопиться с решениями сегодня не стоит. Легко допустить ошибку, выдать желаемое за действительное. Некоторые люди так увлекаются фантазиями, что просто не замечают фактов, поэтому и верные выводы не могут сделать. Но если вы постараетесь объективно взглянуть на сложившуюся ситуацию, то обязательно во всем разберетесь и поймете, как действовать дальше. Порой трудно разделить деловые и личные отношения. Не исключено романтическое увлечение на работе. При этом собственные симпатии и антипатии не мешают принимать верные решения, когда дело касается профессиональных вопросов, пишет Dvorec.
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Овен
На первую половину дня лучше не планировать особенно важных дел: в это время может быть трудно довести начатое до конца, да и правильно оценить силы получается не у всех. Некоторые Овны к тому же становятся особенно раздражительными и вспыльчивыми, поэтому остро реагируют даже на незначительные события. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня радует удачными совпадениями, интересными встречами и приятными сюрпризами. Многие проблемы, тревожившие вас прежде, решаются сами собой, и это не может не радовать.
Телец
Лучше не торопиться. В первой половине дня вам могут казаться просто отличными решения, лежащие на поверхности, но когда вы измените свое мнение, когда разберетесь в ситуации. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Часто они со стороны видят то, на что вы сами не обратили внимания. Вторая половина дня проходит приятно и интересно. Она подходит для общения с новыми знакомыми: вы отлично ладите с ними, находите, о чем поговорить. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.
Близнецы
За важные дела стоит браться с самого утра: это самое подходящее время для серьезных дел, решения важных вопросов, а также встреч, от которых многое может зависеть. Не все сразу получается так, как вы планировали, но от своих целей вы не отказываетесь, и настойчивость помогает добиться успеха. Во второй половине дня сосредоточиться сложнее, да и соблазнов больше. Лучше всего это время подходит для общения с людьми, которые понимают и поддерживают вас. Благодаря им вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.
Рак
Подходящий день для решения сложных вопросов. Вы ничего не путаете и не упускаете из виду, находите массу способов вовремя получить важную информацию, неизменно выбираете из нескольких вариантов лучший. Легко дается учеба, вы мгновенно запоминаете все, что может пригодиться. Поладить с окружающими порой непросто. Могут возникать разногласия даже с теми, кто прежде всегда был на вашей стороне. Но вы не допускаете серьезных конфликтов и ссор, ведете себя дружелюбно, стараетесь сгладить все острые углы – и это удается.
Лев
Вы чувствуете, что способны на многое, и с энтузиазмом беретесь за самые сложные дела. Удается справиться с тем, что прежде не получалось; преграды сами собой исчезают с вашего пути. Окружающие замечают ваши успехи и охотно предлагают поддержку: каждый хочет разделить с вами радость будущих побед. Недавние недоброжелатели могут встать на вашу сторону, но безгранично доверять им пока рано. Это самый подходящий день для того, чтобы строить планы на будущее: вы правильно расставляете приоритеты, понимаете, чего можете достичь, а что пока не получится. Не исключено, что появятся совершенно новые идеи. На их реализации вы сосредоточитесь в ближайшее время.
Дева
Отличный день для работы и других важных и полезных дел. Вы добиваетесь многого, действуя самостоятельно, ни от кого не ожидая помощи и поддержки. Не нужны долго объяснять, как лучше поступить, переубеждать скептиков, спорить с кем-то; вы просто делаете то, что считаете нужным, и все складывается наилучшим образом. Дел и задач много, но важно найти время и для отдыха. Небольшая поездка или прогулка, смена обстановки, какое-то приятное, хоть и бесполезное, занятие могут заметно улучшить ваше настроение, да и самочувствие тоже.
Весы
Отличный день для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Неважно, будут ли обсуждаться рабочие вопросы или личные дела; в любом случае вашу правоту признают быстро, объяснять очевидные вещи не придется, удастся принять решения, которые понравятся всем. Не исключено, что изменятся планы на будущее, и вы будете этому рады. Полезными оказываются ваши знания и умения, которым прежде никто не придавал значения. Не исключено, что именно благодаря вашим усилиям останутся в прошлом проблемы, которые уже принесли всем немало беспокойства.
Скорпион
Яркий, запоминающийся день. Он приносит необычные встречи, интересные дела. Не всегда удается сразу добиться нужного результата, но вы не отступаете, пока не добьетесь своего. Ваша настойчивость нравится окружающим, производит на них сильное впечатление. Многие захотят познакомиться с вами поближе. Но в общении стоит проявить разборчивость. Держитесь подальше от любителей слухов, старайтесь не говорить лишнего тем, кто не умеет хранить секреты. Вторая половина дня не подходит для того, чтобы принимать важные решения: вам трудно будет правильно оценить ситуацию.
Стрелец
Сегодня вы склонны переживать из-за пустяков, и это заметно осложняет отношения с окружающими. Люди, с которыми прежде легко было договориться, не могут понять, что с вами происходит, часто неправильно трактуют ваши слова и поступки. Нужны долгие объяснения, а вы предпочли бы избежать их. Но до серьезных конфликтов дело не доходит, поскольку влияние положительных тенденций со временем усиливается, гармония в отношениях восстанавливается. Найдите время для дел, которые вас по-настоящему радуют. Настроение заметно улучшается, когда вы занимаетесь чем-то интересным, появляются хорошие идеи, и можно реализовать их немедленно.
Козерог
Не относитесь слишком серьезно к происходящему в этот день. Да, могут возникнуть какие-то трудности, не исключено, что на пути появятся преграды. Но вы способны решить все проблемы, добиться перемен к лучшему. С другой стороны, и возможности, которые сейчас представляются головокружительными, могут оказаться куда скромней. Это хороший день для учебы. Вы многое быстро запоминаете, разбираетесь в том, что прежде казалось сложным. Терпения у вас достаточно и для решения сложных задач, и для повторения однообразных действий, что тоже порой необходимо.
Водолей
Этот день едва ли подходит для решительных действий или трудной утомительной работы. Вам не помешало бы отдохнуть и отвлечься от рутинных дел, заняться тем, на что долго не хватало времени. Если обстоятельства не позволяют поступить так, постарайтесь найти помощников, с которыми можно разделить груз забот. Такие люди рядом, и отказом на ваши просьбы они не ответят. Не спешите с покупками. Сегодня может быть сложно выбрать действительно хорошие вещи, решить, сколько вы готовы за них заплатить.
Рыбы
Благоприятный день для решения финансовых вопросов, особенно сложных и важных. Там, где дело касается денег, интуиция вас не подводит, вы быстро понимаете, как лучше действовать. Возможны заманчивые предложения, касающиеся работы. Если их делают люди, с которыми вы прежде сотрудничали, можно соглашаться без долгих раздумий. Не так-то просто будет избежать споров с окружающими. Сегодня вы не склонны искать компромиссы и идти на уступки. Напротив, иногда вы сами провоцируете ссоры. Но до серьезных конфликтов дело все же не доходит.