Какой день ждет нас 13 декабря? Читайте гороскоп для всех знаков Зодиака

Овен

На первую половину дня лучше не планировать особенно важных дел: в это время может быть трудно довести начатое до конца, да и правильно оценить силы получается не у всех. Некоторые Овны к тому же становятся особенно раздражительными и вспыльчивыми, поэтому остро реагируют даже на незначительные события. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня радует удачными совпадениями, интересными встречами и приятными сюрпризами. Многие проблемы, тревожившие вас прежде, решаются сами собой, и это не может не радовать.

Телец

Лучше не торопиться. В первой половине дня вам могут казаться просто отличными решения, лежащие на поверхности, но когда вы измените свое мнение, когда разберетесь в ситуации. Стоит прислушаться к советам людей, которые хорошо вас знают. Часто они со стороны видят то, на что вы сами не обратили внимания. Вторая половина дня проходит приятно и интересно. Она подходит для общения с новыми знакомыми: вы отлично ладите с ними, находите, о чем поговорить. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Близнецы