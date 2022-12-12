СМЕШНОЕ СОВПАДЕНИЕ ⟩ Из-за метели и шторма фамилия старейшины волости Сааремаа развеселила пользователей Сети

Который день снежная буря доставляет много хлопот жителям Сааремаа. Состояние дорог там крайне плохое, в тысячах домов нет электричества, а в некоторых местах вода доступна только в определенное время. Хотя шторм бушует на всей территории Эстонии, острова пострадали особенно сильно.

Несмотря на практически чрезвычайную ситуацию, люди пытаются найти в ней немного юмора, и имя старейшины волости Сааремаа Микка Туйска привлекло внимание шутников в социальных сетях. Некоторые именитые политики тоже не остались в стороне.

«В общем, у жителей острова может быть повод немного посмотреть на себя со стороны - они добровольно избрали волостным старейшиной господина Туйска, темой диссертации которого в университете была: «Принципы и требования к строительству ледовых дорог», - пишет в Facebook советник Государственного контроля Тоомас Маттсон.

«Сейчас нормой должно быть жить в Саха-Лоо (прежнее название поселка Лоо - прим.ред.), а не на Сааремаа, до тех пор пока там Туйск», - шутит высокопоставленный политик Юрген Лиги.

Новости в эстонских СМИ выглядят примерно так: «Saare maakonnas on pealelõunal tuisu ja tormi tõttu endiselt elektrita 5454 majapidamist. Kommenteerib Saare vallavanem Mikk Tuisk». Русскому человеку тоже бросалось бы в глаза, если бы какой-то волостной старейшина по фамилии Метелица сутками комментировал бы новости про метель.

Мы спросили самого волостного старейшину Сааремаа, как он относится к шуткам, связанным с его именем. «Здоровый юмор здесь весьма уместен, но сегодня у меня есть дела поважнее, чем следовать за шутками про мою фамилию. Лучшая шутка, которую я когда-либо слышал, звучала так: "Интересно, что хуже: остаться без электричества на неделю или выслушать очередную шутку от волостного старейшины», - комментирует Туйск изданию Elu24.

Saare maakonnas on pealelõunal tuisu ja tormi tõttu endiselt elektrita 5454 majapidamist. Saare vallavanem on Mikk Tuisk ❄️👀 — Liisu Lass (@liisulass) December 12, 2022