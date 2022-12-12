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НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ! ⟩ Житель Хаапсалу на полноприводном Audi вызволяет автомобили сограждан из кювета

Кетлин Крузе Анналийза Кёсс
Житель Хаапсалу на полноприводном Audi вызволяет автомобили сограждан из кювета
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«Я уже помог четырем водителям. Двоим в центре города и двоим на сельских дорогах... все маленькие дороги завалены снегом», - говорит Эрик, проживающий в Хаапсалу, безвозмездно помогающий вызволять автомобили сограждан из кюветов. 

«Neli autot olen välja aidanud. Kaks kesklinnas ja kaks külateedel... Kõik väikesemad teed on umbes,» räägib Haapsalus elav Erik, kes aitab lumme kinni jäänud autosid välja tõmmata.

Молодой человек по имени Эрик протянул руку помощи в ужасную штормовую погоду в фейсбук-сообществе для жителей города Хаапсалу. «Если кто-то застрял где-то в машине или не может начать движение, и некому сразу прийти на помощь, не стесняйтесь звонить», - говорит он.

Под этим постом есть несколько комментариев в поддержку. «Хороший человек!» - говорит один. Другой добавляет, что если вы останетесь одни, он тоже придет на помощь вам этим снежным вечером. «Вы великолепны, продолжайте в том же духе!»

Эрик сообщил порталу Elu24, что вчерашние новости о приближающемся шторме и о том, что происходит на Сааремаа, заставили его задуматься. «Я всё равно сегодня дома...»

Он помогает вытаскивать автомобили на своем полноприводном Audi с помощью обычного буксировочного троса совершенно бесплатно. «Я помог четверым водителям. Двоим в центре города и двоим на проселочных дорогах... Все дороги маленькие и засыпаны снегом».

Трудолюбивого молодого человека поблагодарили добрым словом, и он будет работать в течение всего дня.

Снегопад может сделать дороги непроходимыми

Государственная метеорологическая служба прогнозирует на сегодня сильный снег и снежные заносы. Порывы ветра 15-20 м/с на северо-востоке, до 26 м/с на побережье. Видимость будет плохой, а снег, сильный ветер и ветреная погода еще больше ухудшат дорожные условия. По прогнозам метеорологов, сильный ветер и снег не прекратятся до раннего утра.

В связи с сильным снегом и ветром на всей территории Эстонии Департамент транспорта ввел особый режим содержания государственных дорог в связи с тяжелыми погодными условиями.

Для содержания дорог используются все имеющиеся ресурсы, но требуемое состояние дорог не везде гарантировано. По всей вероятности, продолжающийся снегопад приведет к тому, что некоторые дороги, особенно небольшие второстепенные дороги, станут непроходимыми или очень труднопроходимыми.

Мощный снежный шторм, названный «Биргит», распространился в понедельник после полудня почти по всей территории Эстонии. Следите за развитием событий в блоге Rus.Postimees.

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