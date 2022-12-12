НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ! ⟩ Житель Хаапсалу на полноприводном Audi вызволяет автомобили сограждан из кювета

Молодой человек по имени Эрик протянул руку помощи в ужасную штормовую погоду в фейсбук-сообществе для жителей города Хаапсалу. «Если кто-то застрял где-то в машине или не может начать движение, и некому сразу прийти на помощь, не стесняйтесь звонить», - говорит он.

Под этим постом есть несколько комментариев в поддержку. «Хороший человек!» - говорит один. Другой добавляет, что если вы останетесь одни, он тоже придет на помощь вам этим снежным вечером. «Вы великолепны, продолжайте в том же духе!»

Эрик сообщил порталу Elu24, что вчерашние новости о приближающемся шторме и о том, что происходит на Сааремаа, заставили его задуматься. «Я всё равно сегодня дома...»

Он помогает вытаскивать автомобили на своем полноприводном Audi с помощью обычного буксировочного троса совершенно бесплатно. «Я помог четверым водителям. Двоим в центре города и двоим на проселочных дорогах... Все дороги маленькие и засыпаны снегом».

Трудолюбивого молодого человека поблагодарили добрым словом, и он будет работать в течение всего дня.

Снегопад может сделать дороги непроходимыми

Государственная метеорологическая служба прогнозирует на сегодня сильный снег и снежные заносы. Порывы ветра 15-20 м/с на северо-востоке, до 26 м/с на побережье. Видимость будет плохой, а снег, сильный ветер и ветреная погода еще больше ухудшат дорожные условия. По прогнозам метеорологов, сильный ветер и снег не прекратятся до раннего утра.

В связи с сильным снегом и ветром на всей территории Эстонии Департамент транспорта ввел особый режим содержания государственных дорог в связи с тяжелыми погодными условиями.

Для содержания дорог используются все имеющиеся ресурсы, но требуемое состояние дорог не везде гарантировано. По всей вероятности, продолжающийся снегопад приведет к тому, что некоторые дороги, особенно небольшие второстепенные дороги, станут непроходимыми или очень труднопроходимыми.