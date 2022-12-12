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Из-за бушующей в Эстонии снежной бури значительно увеличилось количество заказов еды на дом

Мерилин Няреп
Из-за бушующей в Эстонии снежной бури значительно увеличилось количество заказов еды на дом
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Фото: Tairo Lutter/Wolt/Elu24 kollaaž

«Если погодные условия ухудшатся до такой степени, что курьерам будет невозможно или даже опасно осуществлять доставку, мы временно ограничим услугу, если это будет необходимо, до улучшения погодных условий», – говорит представитель Wolt. Представитель Bolt Food заявляет, что из-за ухудшения погоды сервис работает в полную силу, пишет Elu24.

Агентство по охране окружающей среды выпустило штормовое предупреждение второго уровня, что означает, что можно ожидать необычных погодных условий. По словам синоптика Кайро Кийтсака, в понедельник шторм переместится на север с юго-востока Эстонии, а затем по всей Эстонии, достигнув своего пика в понедельник днем ​​или вечером. Скорость ветра может достигать 26 метров в секунду. Шторм должен закончиться во вторник.

Сильный снегопад также ожидался днем ​​в понедельник. Поэтому ответственный дежурный Спасательного департамента Республики Лехо Лемсалу еще утром посоветовал всем, особенно водителям, подумать о максимально безопасном возвращении домой.

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