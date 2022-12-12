«Если погодные условия ухудшатся до такой степени, что курьерам будет невозможно или даже опасно осуществлять доставку, мы временно ограничим услугу, если это будет необходимо, до улучшения погодных условий», – говорит представитель Wolt. Представитель Bolt Food заявляет, что из-за ухудшения погоды сервис работает в полную силу, пишет Elu24.
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Из-за бушующей в Эстонии снежной бури значительно увеличилось количество заказов еды на дом
Из-за бушующей в Эстонии снежной бури значительно увеличилось количество заказов еды на дом
Агентство по охране окружающей среды выпустило штормовое предупреждение второго уровня, что означает, что можно ожидать необычных погодных условий. По словам синоптика Кайро Кийтсака, в понедельник шторм переместится на север с юго-востока Эстонии, а затем по всей Эстонии, достигнув своего пика в понедельник днем или вечером. Скорость ветра может достигать 26 метров в секунду. Шторм должен закончиться во вторник.