Из-за бушующей в Эстонии снежной бури значительно увеличилось количество заказов еды на дом

Агентство по охране окружающей среды выпустило штормовое предупреждение второго уровня, что означает, что можно ожидать необычных погодных условий. По словам синоптика Кайро Кийтсака, в понедельник шторм переместится на север с юго-востока Эстонии, а затем по всей Эстонии, достигнув своего пика в понедельник днем ​​или вечером. Скорость ветра может достигать 26 метров в секунду. Шторм должен закончиться во вторник.