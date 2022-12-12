ФОТО ⟩ Известная эстонская группа о ночном столкновении: лось рогами влетел в двигатель и левое боковое стекло

«Мы благодарим всех, кто останавливался, предлагал помощь, всех водителей, которые подобрали нас и доставили в город», – написали в социальной сети участники группы Sõpruse Puiestee. «Удивительная авария, никто из нас не пострадал, а вот лось, к сожалению, погиб», – говорится в публикации.