«Никто из нас не пострадал, а вот лось, к сожалению, скончался», – заявили в соцсети участники группы Sõpruse Puiestee после столкновения с диким животным в субботу вечером по дороге из Раквере в Таллинн, пишет Elu24.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Известная эстонская группа о ночном столкновении: лось рогами влетел в двигатель и левое боковое стекло
Известная эстонская группа о ночном столкновении: лось рогами влетел в двигатель и левое боковое стекло
«Мы благодарим всех, кто останавливался, предлагал помощь, всех водителей, которые подобрали нас и доставили в город», – написали в социальной сети участники группы Sõpruse Puiestee. «Удивительная авария, никто из нас не пострадал, а вот лось, к сожалению, погиб», – говорится в публикации.
Ключевые слова