Пассажирский самолет Лондон-Таллинн кружил над эстонской столицей, но так и не смог приземлиться

В понедельник в первой половине дня крупные авиакомпании Lufthansa, AirBaltic и некоторые другие отменили свои рейсы из Таллинна и в Таллинн из-за плохих погодных условий. Или, как в народе принято говорить, из-за нелетной погоды. Но капитан «Боинга» рейса FR2225 принял решение лететь.

Согласно данным системы Fligthradar24, сначала лайнер около часа кружил над Таллинном, а после был перенаправлен на запасной аэродром города Хельсинки (Финляндия), где успешно приземлился в 13:40 с опозданием на два часа. Общее время в пути составило 3 часа и 21 минуту.

До последнего момента на сайте Таллиннского аэропорта было написано, что обратный рейс Ryanair в Лондон состоится по расписанию, позже строчка с рейсом вовсе пропала.