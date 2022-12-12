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Пассажирский самолет Лондон-Таллинн кружил над эстонской столицей, но так и не смог приземлиться

Limon.ee
Пассажирский самолет Лондон-Таллинн кружил над эстонской столицей, но так и не смог приземлиться
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Самолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair Фото: Senohrabek/Shutterstock

Пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, совершавший в понедельник утром рейс из Лондона, не смог приземлиться в Таллинне из-за погодных условий. Он около часа кружил над эстонской столицей, но из-за непрекращающегося снежного шторма был перенаправлен в аэропорт Хельсинки. 

В понедельник в первой половине дня крупные авиакомпании Lufthansa, AirBaltic и некоторые другие отменили свои рейсы из Таллинна и в Таллинн из-за плохих погодных условий. Или, как в народе принято говорить, из-за нелетной погоды. Но капитан «Боинга» рейса FR2225 принял решение лететь. 

Согласно данным системы Fligthradar24, сначала лайнер около часа кружил над Таллинном, а после был перенаправлен на запасной аэродром города Хельсинки (Финляндия), где успешно приземлился в 13:40 с опозданием на два часа. Общее время в пути составило 3 часа и 21 минуту. 

До последнего момента на сайте Таллиннского аэропорта было написано, что обратный рейс Ryanair в Лондон состоится по расписанию, позже строчка с рейсом вовсе пропала.

Самолет авиакомпании Ryanair кружит над Таллинном
Самолет авиакомпании Ryanair кружит над Таллинном Фото: Flightradar24
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