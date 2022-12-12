Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Снежный ад на Сааремаа: людей просят запасаться водой, едой и не выходить из дома

Ситуация с каждой минутой всё хуже!
Limon.ee
Снежный ад на Сааремаа: людей просят запасаться водой, едой и не выходить из дома
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Ситуация на острове Сааремаа сейчас удручающая. Более 5000 домохозяйств остались без электричества, некоторые предприятия уже несколько дней без света. Кризисный штаб призывает жителей острова запасаться питьевой водой и готовой едой, а также готовиться к новым возможным перебоям с подачей электричества или к его отключению, пишет 

Помимо воды и еды дома стоит держать под рукой фонарик и батарейки, при первой возможности нужно зарядить мобильные устройства и аккумуляторы. Заправить полный бак бензина. Если у вас уже давно нет электричества, найдите теплое место у друзей или знакомых, где переждать шторм и не замерзнуть. 

Бюджет, который был предусмотрен в этом году на очистку улиц от снега на острове Сааремаа, уже исчерпан, но, по словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, жителям острова не стоит беспокоиться, на очистку улиц планируется найти в резервном фонде около 200 тысяч евро. 

Спасатели на острове работали всю ночь не покладая рук, чтобы очистить дороги от упавших деревьев. Штормовой ветер валил деревья в том числе прямо на автомобили.

Из-за перебоев с подачей электроэнергии некоторые дома в городе остались и без воды и канализации. 

Смотрите видео программы Reporter

Ключевые слова
Наверх