Ситуация на острове Сааремаа сейчас удручающая. Более 5000 домохозяйств остались без электричества, некоторые предприятия уже несколько дней без света. Кризисный штаб призывает жителей острова запасаться питьевой водой и готовой едой, а также готовиться к новым возможным перебоям с подачей электричества или к его отключению, пишет
ВИДЕО ⟩ Снежный ад на Сааремаа: людей просят запасаться водой, едой и не выходить из дома
Помимо воды и еды дома стоит держать под рукой фонарик и батарейки, при первой возможности нужно зарядить мобильные устройства и аккумуляторы. Заправить полный бак бензина. Если у вас уже давно нет электричества, найдите теплое место у друзей или знакомых, где переждать шторм и не замерзнуть.
Бюджет, который был предусмотрен в этом году на очистку улиц от снега на острове Сааремаа, уже исчерпан, но, по словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, жителям острова не стоит беспокоиться, на очистку улиц планируется найти в резервном фонде около 200 тысяч евро.
Спасатели на острове работали всю ночь не покладая рук, чтобы очистить дороги от упавших деревьев. Штормовой ветер валил деревья в том числе прямо на автомобили.
Из-за перебоев с подачей электроэнергии некоторые дома в городе остались и без воды и канализации.
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