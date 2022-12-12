ВИДЕО ⟩ Снежный ад на Сааремаа: людей просят запасаться водой, едой и не выходить из дома

Помимо воды и еды дома стоит держать под рукой фонарик и батарейки, при первой возможности нужно зарядить мобильные устройства и аккумуляторы. Заправить полный бак бензина. Если у вас уже давно нет электричества, найдите теплое место у друзей или знакомых, где переждать шторм и не замерзнуть.

Бюджет, который был предусмотрен в этом году на очистку улиц от снега на острове Сааремаа, уже исчерпан, но, по словам старейшины волости Сааремаа Микка Туйска, жителям острова не стоит беспокоиться, на очистку улиц планируется найти в резервном фонде около 200 тысяч евро.

Спасатели на острове работали всю ночь не покладая рук, чтобы очистить дороги от упавших деревьев. Штормовой ветер валил деревья в том числе прямо на автомобили.

Из-за перебоев с подачей электроэнергии некоторые дома в городе остались и без воды и канализации.