ВИДЕО ⟩ Не страшен ни снег, ни мороз: полиция Эстонии охотится на нетрезвых водителей

Чудесный зимний вечер, на улице десять градусов мороза, тепло одетые журналисты и полицейские в Таллинне на Таммсааре-теэ ведут работу по выявлению пьяных водителей, чтобы их отстранить от вождения и обезопасить и пешеходов, и других водителей от печальных последствий. Не прошло и нескольких минут, как стражи порядка задержали первого нетрезвого водителя и увели его в полицейский микроавтобус.

Журналист Яанус Коорт настойчиво пытался дать слово этому «герою», но тщетно. Все следующие вопросы остались без ответа: «Здравствуйте, молодой человек! Почему вас отстранили от управления транспортным средством?», «Вы что, выпили немного алкоголя прекрасным зимним вечером и сели за руль?», «Если мне не кажется, то от вас разит алкоголем?!»

Если выпил, то алкометр обязательно покажет.

«Не прошло и двух минут, как попался первый водитель. Причина в том, что он сел за руль сразу из-за праздничного стола. Причина - нужно было ехать. Но мы поговорили с ним, он признал, что этот поступок был неправильным», - сказал Анти Роозилехт, оперативный руководитель PPA.

Если вы хотите добраться живыми и здоровыми до дома, не садитесь в автомобиль, где за рулем нетрезвый водитель. А еще лучше - не давайте своему пьяному другу сесть за руль. Сделайте всё возможное.

Полицейский рейд на столичных дорогах длился около четырех часов. К счастью, этот первый нетрезвый водитель оказался и последним. Но рейды, как известно, проводятся не только в Таллинне, но и по всей Эстонии.

Также полиция напоминает, что перед поездкой нужно проверить состояние своего автомобиля, его шин. Учитывайте плохие погодные условия, скользкие дороги и держите дистанцию!