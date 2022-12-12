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Опубликована первая официальная рождественская открытка короля Карла III

Limon.ee
Опубликована первая официальная рождественская открытка короля Карла III
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Король Карл III и Камилла Паркер-Боулз.
Король Карл III и Камилла Паркер-Боулз. Фото: SAMIR HUSSEIN

Королевская семья опубликовала рождественскую открытку: на фотографии изображены король Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, пишет Сплетник.

Снимок был сделан на мероприятии Braemar Royal Highland Gathering в Шотландии за пять дней до смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября. Король на фото запечатлен в светлом пиджаке, королева-консорт – в темно-зеленом жакете и шляпе.

Рождественская открытка короля Карла III и королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз.
Рождественская открытка короля Карла III и королевы-консорта Камиллы Паркер-Боулз. Фото: Jonathan Brady

Ранее рождественский портрет также представила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она позирует в красном платье Needle & Thread на фоне рождественской ели. Портрет стал анонсом к торжеству в честь Рождества, который Кейт Миддлтон проведет в статусе принцессы Уэльской.

Рождественская открытка появилась через несколько дней после выхода скандального документального сериала «Гарри и Меган» о герцогах Сассекских. В нем они рассказали о начале своих отношениях и преследовании со стороны папарацци.

После выхода первых трех эпизодов пару резко раскритиковали в Cети: некоторые слова Меган о монархии задели не только представителей королевской семьи, но и простых британцев. Члены парламента даже потребовали лишить герцогов Сассекских титулов. В Cети также предположили, что теперь принцу Гарри будет еще сложнее помириться со своей семьей. Члены королевской семьи, как и сообщали ранее инсайдеры, на выход сериала публично не отреагировали.

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