Королевская семья опубликовала рождественскую открытку: на фотографии изображены король Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, пишет Сплетник.
Опубликована первая официальная рождественская открытка короля Карла III
Снимок был сделан на мероприятии Braemar Royal Highland Gathering в Шотландии за пять дней до смерти королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября. Король на фото запечатлен в светлом пиджаке, королева-консорт – в темно-зеленом жакете и шляпе.
Ранее рождественский портрет также представила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она позирует в красном платье Needle & Thread на фоне рождественской ели. Портрет стал анонсом к торжеству в честь Рождества, который Кейт Миддлтон проведет в статусе принцессы Уэльской.
Рождественская открытка появилась через несколько дней после выхода скандального документального сериала «Гарри и Меган» о герцогах Сассекских. В нем они рассказали о начале своих отношениях и преследовании со стороны папарацци.
После выхода первых трех эпизодов пару резко раскритиковали в Cети: некоторые слова Меган о монархии задели не только представителей королевской семьи, но и простых британцев. Члены парламента даже потребовали лишить герцогов Сассекских титулов. В Cети также предположили, что теперь принцу Гарри будет еще сложнее помириться со своей семьей. Члены королевской семьи, как и сообщали ранее инсайдеры, на выход сериала публично не отреагировали.