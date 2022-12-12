Элийс, направляющаяся в Лапландию, поделилась с редакцией Elu24 своими впечатлениями о дорожных условиях в Финляндии. «У нас тут гололед, метель. Вчера мы видели три машины, которые съехали с дороги», – рассказывает женщина об экстремальной ситуации на дорогах.
УЖАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ⟩ Направляющаяся в Лапландию эстонка: на дороге сплошной лед, в десять раз хуже, чем в Эстонии
«Дорожные условия в Финляндии очень похожи на эстонские, но местами дороги здесь кажутся еще хуже. На дорогах очень много снега и льда. Машины едут по трассе со скоростью 60 км/ч, а видимость временами нулевая», – говорит Элийс, которая путешествует по Лапландии со своей семьей. «Вчера проехали 600 км. Температура здесь в некоторых местах -13 градусов, в других -6. Дует ветер, погода очень переменчива, а дорожные условия очень опасны. Вчера мы видели, как машина съехала с дороги. Здесь ужасно скользко», – говорит женщина.
«Вчера мы ехали из Хельсинки в Оулу, а сегодня из Оулу в Леви, гонолыжный курорт Лапландии. Чем севернее, тем серьезнее штормовые предупреждения. Хотя здесь очень хорошие дороги, они не полностью расчищены. Снегопады и слякоть. Судя по всему, у здешних уборщиков тоже проблемы с таким количеством снега», – говорит Элийс. «Ехать в темноте особенно плохо, потому что на дороге сплошной лед. Казалось, в десять раз хуже, чем в Эстонии», – говорит она.
«Вчера мы видели три аварии. Когда мы ехали позади грузовиков, они набросали на окна нашей машины столько снега, что мы ничего не могли разглядеть. Очень опасно». Также повсюду есть знаки, предупреждающие о скользких дорогах.