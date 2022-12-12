УЖАСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ ⟩ Направляющаяся в Лапландию эстонка: на дороге сплошной лед, в десять раз хуже, чем в Эстонии

«Дорожные условия в Финляндии очень похожи на эстонские, но местами дороги здесь кажутся еще хуже. На дорогах очень много снега и льда. Машины едут по трассе со скоростью 60 км/ч, а видимость временами нулевая», – говорит Элийс, которая путешествует по Лапландии со своей семьей. «Вчера проехали 600 км. Температура здесь в некоторых местах -13 градусов, в других -6. Дует ветер, погода очень переменчива, а дорожные условия очень опасны. Вчера мы видели, как машина съехала с дороги. Здесь ужасно скользко», – говорит женщина.

Шоссе в Финляндии. Фото: Erakogu

«Вчера мы ехали из Хельсинки в Оулу, а сегодня из Оулу в Леви, гонолыжный курорт Лапландии. Чем севернее, тем серьезнее штормовые предупреждения. Хотя здесь очень хорошие дороги, они не полностью расчищены. Снегопады и слякоть. Судя по всему, у здешних уборщиков тоже проблемы с таким количеством снега», – говорит Элийс. «Ехать в темноте особенно плохо, потому что на дороге сплошной лед. Казалось, в десять раз хуже, чем в Эстонии», – говорит она.