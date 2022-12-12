Стриптизер и певец Марко Тасане выпустил новую песню, вдохновленную светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт. «Вот оно, мое последнее музыкальное видео в этом году», – говорит Тасане, делясь своей новой песней в социальных сетях, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Стриптизер Марко написал песню о скандальной эстонской блондинке
Марко Тасане пишет: «Честно говоря, я не планировал этого делать, но две недели в моем почтовом ящике мелькали эти слова о нашей светской львице».
«Я однажды уже использовал слова этого фаната, но да... Сначала я сомневался, делать ли и какое именно видео, но подумал несколько дней и составил план. Я пошел в студию и начал думать о видео», – говорит Тасане. Он сразу подумал об актрисе Пилле Пюрг, которая два года успешно парадировала Бригитте как на больших, так и на малых сценах.
«Кстати, Пилле согласилась, хотя и немного сомневалась. Я немного изменил припев, чтобы он лучше рифмовался», – говорит певец, добавляя, что сам он мало смотрел шоу «Холостячка», так как в то время в основном выступал. Однако автор песни был осведомлен о происходящем в жизни Бригитте. Тасане говорит, что эту песню следует воспринимать с юмором.