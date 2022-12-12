ВИДЕО ⟩ Стриптизер Марко написал песню о скандальной эстонской блондинке

Марко Тасане пишет: «Честно говоря, я не планировал этого делать, но две недели в моем почтовом ящике мелькали эти слова о нашей светской львице».

Стриптизер Марко Тасане. Фото: Konstantin Sednev

«Я однажды уже использовал слова этого фаната, но да... Сначала я сомневался, делать ли и какое именно видео, но подумал несколько дней и составил план. Я пошел в студию и начал думать о видео», – говорит Тасане. Он сразу подумал об актрисе Пилле Пюрг, которая два года успешно парадировала Бригитте как на больших, так и на малых сценах.