ШОК ⟩ Житель Вильянди о пугающем случае на дороге: прямо на нас боком двигалась темная машина

В группе Märgatud Viljandis uus в Facebook Айво делится ужасающим случаем, когда темная машина ехала прямо на него на высокой скорости, водитель которой, видимо, пытался заниматься экстремальными видами автоспорта на скользкой дороге. Айво считает, что этот человек должен объяснить ему, что это было, и извиниться.

«Человек на темной машине, который 8 декабря около 12:10 ехал с холма к озеру по улице Тарту от перекрестка с отелем Eve в Вильянди и ехал прямо на нас с ненормальной скоростью. Вы должны объяснить мне и моим детям, что это было, и извиниться», – пишет Айво.