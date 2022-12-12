Айво, проживающий в Вильянди, поделился в социальных сетях пугающим случаем, когда темная машина на большой скорости ехала прямо на него и дрифтовала. «Вы должны объяснить мне и моим детям, что это было, и извиниться», – обращается Айво к человеку, управлявшему автомобилем. По данным полиции, у такого «автоспортсмена» может быть конфискована машина, пишет Elu24.
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ШОК ⟩ Житель Вильянди о пугающем случае на дороге: прямо на нас боком двигалась темная машина
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Житель Вильянди о пугающем случае на дороге: прямо на нас боком двигалась темная машина
В группе Märgatud Viljandis uus в Facebook Айво делится ужасающим случаем, когда темная машина ехала прямо на него на высокой скорости, водитель которой, видимо, пытался заниматься экстремальными видами автоспорта на скользкой дороге. Айво считает, что этот человек должен объяснить ему, что это было, и извиниться.